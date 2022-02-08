Каждый третий россиянин предпочитает поесть на День святого Валентина

Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club выяснил, как россияне предпочитают отмечать День святого Валентина. В опросе приняло участие 1,5 тыс. жителей России, проживающих в городах с численностью населения свыше 1 млн человек.

По данным опроса, 14 февраля отмечает большинство жителей миллионников (79%). При этом среди тех, кто этого не делает, 46% отметили, что были бы рады, если бы их позвали отметить этот праздник.

Выяснилось, что основной способ отпраздновать День святого Валентина — это поесть, а именно поужинать (31%). Причём еда оказалась более распространенным способом отпраздновать этот день, чем подарки (25%) и цветы (8%). Большинство опрошенных (71%) отметили, что хотели бы заказать доставку готовой еды или пойти на ужин в ресторан. При этом 52% респондентов не против и приготовить что-то самостоятельно — интересно, что эта идея оказалась более близка мужчинам, нежели женщинам.

Наиболее популярной едой для 14 февраля стали десерты и мороженое (27%). Также в топ-5 вошли роллы, салаты, морепродукты и фрукты. Фаст-фуд в список блюд на праздник не попал.

Топ-10 наиболее популярных блюд для празднования Дня святого Валентина

Десерты, мороженое 27% Суши, роллы 21% Салаты, что-то лёгкое 15% Морепродукты, рыба 14% Фрукты, ягоды 12% Алкоголь 12% Мясо, курица 9% Пицца 6% Закуски 6% Паста 2%