Каждый третий сотрудник российских компаний согласен заменить подарок дополнительным выходным

СберМаркет и аналитическое агентство ResearchMe выяснили, как на 8 марта и 23 февраля поздравляют коллег и сотрудников в российских компаниях. В совместном исследовании онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров СберМаркет и агентства ResearchMe приняли участие 1 500 респондентов из 7 российских регионов.

Сколько сотрудников получают подарки?

Выяснилось, что подарки от компании на гендерные праздники каждый год получают 40% сотрудников и 22% сотрудниц. Также 5% опрошенных отметили, что каждый год получали подарки до пандемии, но перестали получать после.

Коллеги поздравляют друг друга с гендерными праздниками чаще, чем это делает компания: подарки от коллектива получают 45% мужчин и 42% женщин.

Примечательно, что люди в возрасте от 31 года до 44 лет чаще всего получают подарки и больше всего любят дарить их коллегам: в этой группе о ежегодных подарках от коллектива сообщают 50% респондентов, а сами регулярно выбирают подарки коллегам 70%.

Среди людей 18-30 лет каждый год получают подарки 36%, среди людей старше 45 лет — 42%.

Если говорить о стоимости подарков к гендерным праздникам, то чаще всего вклад каждого сотрудника составляет до 300 рублей (36% опрошенных) или от 300 до 500 рублей (39% опрошенных).

Большинство сотрудников хотели бы получать подарки от компании к гендерным праздникам, но только в том случае, если это не влияет на зарплату: так ответили 73% опрошенных. А вот вариант «Нет, для меня это неважно» выбрали всего 3%.

Самыми «равнодушными» к подаркам от компании оказались жители Дальневосточного федерального округа — здесь количество отрицательных ответов составило 13%.

Какие подарки выбирают компании и хотят получать сотрудники?

Отвечая на вопрос «Какой подарок от компании вам понравился бы больше всего?», большинство мужчин (39%) выбирали вариант «Подарочный сертификат на non-food (например технику, мебель или одежду)», а большинство женщин — варианты «Сладости, цветы, косметические наборы» (32%) и «Абонемент на услуги (спорт, SPA, массаж, салоны красоты)» (31%). Интересно, что сотрудники 18-30 лет независимо от пола также больше рады абонементам на услуги (33%), сотрудники 31-44 лет однозначно предпочитают сертификаты на non-food (49%), а сотрудники старше 45 хотят видеть в качестве подарка сладости, цветы и косметические наборы (34%).

Сертификат на покупку продуктов понравился бы в качестве подарка 16% опрошенных. Причем люди старше 45 выбирают сертификаты на продукты (21%) наряду с сертификатами на non-food (22%) и абонементами на услуги (23%). Для этой группы все перечисленные подарки оказываются одинаково привлекательными.

Предпочтительным номиналом сертификата на продукты является сумма от 2 500 до 4 000 рублей: она устроила бы 30% опрошенных. Более высокий номинал (от 4 000 рублей) находят подходящим сотрудники от 18 лет до 31 года (41% респондентов в указанной группе), более низкий (1 500 — 2 500 рублей) устраивает сотрудников старше 45 лет (35% опрошенных в указанной группе).

Каждый второй сотрудник купил бы на сертификат на продукты что-то для семьи и детей, 26% опрошенных выбрали бы деликатесы (например, икру или редкие сорта сыра), 25% приобрели бы продукты первой необходимости.

При этом 34% опрошенных были бы рады вместо подарка от компании получить дополнительные выходные к отпуску. Больше всего выходной порадовал бы сотрудников 31-44 лет: в этой группе количество утвердительно ответивших респондентов увеличивается до 42%.

По данным b2b-направления СберМаркета, наиболее часто перед 23 февраля в этом году корпоративные клиенты заказывали для коллег подарочные наборы конфет Merci, кофе и чай в подарочных упаковках, а также косметические наборы Old Spice, Palmolive и Gillette. Кроме того, уже сейчас отмечается всплеск заказов цветов и конфет в преддверии 8 марта.

СберМаркет также отмечает рост спроса на онлайн-сертификаты. По сравнению с обычным месяцем сертификаты покупают почти в 5 раз чаще.

Какие подарки раздражают?

Самыми раздражающими подарками на 23 февраля и 8 марта оказались канцелярские товары (не нравятся 39% опрошенных) и одежда (например белье или носки — 27%).

Интересно, что больше всего канцелярия и предметы одежды раздражают жителей Москвы (45% и 31% соответственно) и Санкт-Петербурга (46% и 23%). А вот у жителей городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек не оказывается таких явных антипатий. Здесь «непрактичные» подарки собирают примерно одинаковое количество негатива: 27% опрошенных раздражают цветы и сладости, 20% — косметические наборы и духи, 29% — канцелярские товары и 25% — предметы одежды.

Кроме того, не было обнаружено значительной разницы между антипатиями мужчин и женщин: процент негатива независимо от гендера оказывается примерно одинаковым для всех перечисленных категорий.

Компании поздравляют мужчин с гендерными праздниками в два раза чаще, чем женщин. Каждый год подарок от компании на 23 февраля получают 40% мужчин, каждый год на 8 марта — 22% женщин.

73% опрошенных хотели бы получать от компании подарки — но только в том случае, если это не повлияет на зарплату. Еще 24% ждут подарок независимо от обстоятельств. «Неважными» подарки считают всего 3% респондентов.

Большинство мужчин предпочитают в качестве подарка сертификаты на non-food (технику, мебель, одежду). Женщинам больше нравятся абонементы на услуги (спорт, SPA, массаж, салоны красоты), а также цветы, конфеты и косметические наборы.

Самыми раздражающими подарками и мужчины, и женщины считают канцелярские принадлежности и одежду (например белье или носки).