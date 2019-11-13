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Каждый третий заказ на Ozon делают пользователи с подпиской Premium

Ozon подводит первые итоги запуска подписки Ozon Premium — первого подобного продукта для российского e-commerce. С момента запуска подписки в феврале 2019 года ее пользователями стали больше 300 тысяч клиентов Ozon, оформивших 6 млн заказов с бесплатной доставкой. Самыми популярными категориями у пользователей Premium стали товары для дома и детские товары — они есть в заказах 70% клиентов.

Чаще всего Ozon Premium пользуются клиенты площадки из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Пользователи Premium делают на площадке 4-5 заказов в месяц, в каждом из них 6-7 товаров. Благодаря специальным ценам и акциям, действующим для обладателей подписки, экономят в среднем порядка 450 рублей в месяц — и это без учета стоимости доставки, а она для подписчиков Ozon Premium остается бесплатной.

Для клиентов с подпиской Ozon Premium Компания запустила собственную службу поддержки. Сейчас в ней работают 150 специалистов, и в дальнейшем компания планирует расширять их штат. В среднем время ожидания ответа оператора на телефонной линии составит 15 секунд, в чате в приложении — 2 минуты, на решение вопроса оператору потребуется около 20 минут.

Также для клиентов с Ozon Premium действуют особые условия возвратов. Например, у обладателей Premium есть три дня на проверку товаров в заказе — не нужно вскрывать упаковку при курьере или в пункте выдачи, у пользователей без подписки на это есть один день. Кроме того, пользователи Ozon Premium могут вернуть товар, если он не был вскрыт или использован, в течение 60 дней с момента получения заказа, для обычных пользователей срок возврата — 14 дней.

«Пользователи Premium — это те наши постоянные клиенты, для которых Ozon заменил магазины детских товаров, электроники, книг, гипермаркеты и даже магазины у дома. Они регулярно возвращаются на Ozon, поэтому мы стараемся предоставить им лучший сервис, чтобы сделать покупки максимально выгодными, а процесс шопинга — приятным».

Станислав Кондратьев, директор по клиентскому сервису Ozon

Автор: Анна
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