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Кенес Ракишев планирует создать сеть логопарков по маршруту «Нового шелкового пути»

БТА банк, подконтрольный предпринимателю Кенесу Ракишеву, планирует сделать предложение российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о покупке логопарка «Биек Тау» в Татарстане, на который у двух структур имеются права требования. Складской комплекс станет одним из важнейших звеньев в цепочке логопарков, которая протянется вдоль паневразийской транспортной системы из Китая в Европу «Новый шелковый путь».

В портфеле складской недвижимости бизнесмена находятся 0,5 млн площадей трех логистических парков «Колпино» (Санкт-Петербург), «Пышма» (Екатеринбург) и «Толмачево» (Новосибирск).

«Мы хотим сделать ВЭБ.РФ предложение о выкупе логопарка «Биек Тау» в Татарстане, на который у нас права требования. Ранее мы предлагали создать вместе логистическую инфраструктуру вдоль трассы «Европа—Западный Китай», но это было устное предложение, сейчас же мы готовим официальную бумагу», - прокомментировал свои планы Кенес Ракишев.

Бизнесмен отмечает, что стратегически ему интересен проект создания цепочки логопарков вдоль нового логистического маршрута — транспортной системы из Китая до Европы через Казахстан и Россию ближайшим путем. Когда трасса «Европа—Западный Китай» будет построена, она будет нуждаться в логистических парках. По мнению Ракишева, проект очень интересный.  Сейчас проводятся изыскания по технико-экономическому обоснованию проекта».

Ранее Кенес Ракишев объявил о намерениях по расширению своего логистического бизнеса в России, третьего по объемам логистического оператора складской недвижимости в России. По его словам, без учета Биек Тау планируется довести общий объем трех парков до 750 тыс. м². В настоящий момент, по словам инвестора, три логистических парка уже имеют 100% заполняемость. Основными клиентами являются крупные ритейлеры. Ракишев связывает рост рынка логистических парков с бумом интернет-продаж. «Людям нужна быстрая доставка, соответственно – хранение. И логистические парки стали актуальным бизнесом», - отмечает он.

По подсчетам агентства Standard&Poor’s, инвестиции в логистические парки в России составляют более 35 процентов консолидированных активов TOO Fincraft, компании в которой сосредоточены активы Кенеса Ракишева.

Автор: Анна
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