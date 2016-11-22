Кешбек-сервис Megabonus подготовил революцию

Начиная с первой недели сентября Кешбэк-сервис Megabonus.com, один из трех ведущих кешбэк-сервисов в России и СНГ, меняет условия для программы «Приведи друга». Компания пошла на рискованный шаг и значительно повысила процент вознаграждения пользователей за привлеченных друзей – до 50%. У большинства конкурентов, - ePN, LetyShops, Kopikot, - размер такого вознаграждения варьируется от 15 до 30%.

Количество пользователей Megabonus (до июля 2017 - Alibonus) составляет более 1 миллиона человек. Самые активные пользователи кешбек-сервиса Megabonus.com делают до 1000 покупок за год и возвращают до $100,000. В среднем большинство пользователей ежегодно делают до 50 покупок и экономят при этом от $200 до $400 долларов. За неполный 2017 год через программу «Приведи друга» совершено около 1 700 000 заказов.

«За внедрением новых условий в программу «Приведи друга» последуют более динамичный рост компании и значительные изменения на рынке кешбек-сервисов, поскольку в настоящее время таких условий не предлагает никто, – уверен Антон Сухарев, создатель и руководитель кешбек-сервиса Megabonus, - Приводить своих друзей в кешбек-сервис Megabonus пользователям теперь станет значительно выгоднее, чем в любой из известных кэшбэк-сервисов. Особенно это будет выгодно арбитражникам и веб-мастерам. Если каждый из наших пользователей приведет хотя бы двух своих друзей, то к декабрю наш сервис вырастет, минимум, вдвое. От этого выиграют все пользователи. Рынок стремительно меняется, а перед нашими пользователями открываются новые перспективы».

Приводить друзей теперь вдвое выгоднее

Кешбэк-сервис Megabonus.com предоставляет услуги возврата денег с покупок в более чем 100 интернет-магазинах. Среди них – AliExpress, Lamoda, eBay, Booking.com, Hotel.com и многие другие. Максимальная экономия составляет до 40% от стоимости покупки. А вывод средств осуществляется, практически, во всех известных системах: Visa, Mastercard, PayPal, Яндекс.Деньги, WebMoney и Qiwi.

Программа «Приведи друга» — это возможность зарабатывать, по существу, не затрачивая собственных средств и даже ничего не покупая. Достаточно создать и переслать реферальную ссылку своим друзьям, которые еще не являются пользователями сервиса. И с каждой покупки друзей пользователю будет возвращаться определенная сумма. До недавнего времени это было 20%, как у большинства конкурирующих компаний, теперь это 50%.

По новым условиям размер кешбэка пользователя за покупки приглашенного друга привязан к его программе лояльности, но данная операция никак не влияет на размер кешбэка самого друга. Новый пользователь получит свой кешбек полностью. Компания не использует для новой программы средства своих клиентов, — всю надбавку Megabonus компенсирует из собственных средств.

«Конечно, для нас это определенный риск. Но Megabonus сознательно пошел на этот шаг. Мы уверены, что новых пользователей привлечет возможность сделать свои покупки и покупки друзей более выгодными, тогда мы вернём все вложенные средства, - комментирует Антон Сухарев, - В среднем, пользователь Megabonus приглашает три-пять человек и получает до $20 за их покупки в месяц. С новой системой начисления кешбэка пользователи смогут зарабатывать на покупках друзей еще больше и количество таких заказов утроится».

Сколько денег будут приносить вам друзья

Достаточно легко посчитать, сколько сэкономит пользователь, пригласив в Megabonus.com своего друга. В каждом из более чем 100 подключенных магазинов свой процент кешбэка, поэтому сделаем вычисления на примере одного из них. Возьмем самый популярный – AliExpress. В свете последнего снижения ставок кешбэка на этой торговой площадке максимальный процент возврата сейчас – 4,91%.

Итак, начальный уровень по программе лояльности для только что зарегистрированного пользователя – «Новичок». Размер кешбэка на AliExpress для нового пользователя Megabonus составляет 3,27%.

Купив ноутбук за 12 797 руб., приглашенный вами пользователь получит 418,47 рублей кешбэка. Половина этой суммы, а именно, 209 рублей, будет зачислена вам на счет со статусом «От друга». При этом на сумму кешбэка друга, как мы и говорили выше, это никак не повлияет. Т.е. он получит всю сумму – 418,47 рублей

Нетрудно посчитать, что на следующем уровне – «Арифметик», размер кешбэка такого пользователя будет уже 3,50%. При покупке на такую же сумму (12 797 руб.), размер кешбэка пользователя будет почти 448 рублей. Вы получите от этой суммы 40%.

Таким образом, можно заработать в год около 200-300 долларов на покупках своих друзей. Экономия самих приглашенных будет составлять до 40%, в зависимости от их уровня в программе лояльности.

Справка:

Проект Megabonus (изначально AliBonus.com) был запущен в декабре 2015 году выходцем из компании «Яндекс» Антоном Сухаревым. AliBonus стал первым масштабным кешбэк-сервисом только для одной популярной площадки AliExpress. Такой подход позволил создать инструмент и наладить процессы, максимально удовлетворяющие потребности покупателей этой торговой площадки.

Только за 2016 год в проект было инвестировано более $500 000. В декабре прошлого года в AliBonus.com было зарегистрировано уже 250 000 пользователей. Двадцатого июля 2017 года сервис завершил ребрендинг и запустил улучшенную версию, которая позволяет клиенту вернуть до 40% от стоимости покупок. Теперь сервис носит название Megabonus и располагается на сайте megabonus.com. Сейчас этот кешбэк-сервис объединяет более 1 000 000 пользователей в 128 странах мира. Megabonus активно пользуются не только розничные покупатели, но также крупно- и мелкооптовые фирмы.