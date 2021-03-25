Кейс Леруа Мерлен: как чат-боты помогли организовать внутренние коммуникации

Леруа Мерлен, международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для дома, дачи и сада, внедрила чат-боты на базе low-code платформы Creatiо для организации удобного и эффективного взаимодействия между сотрудниками магазинов и службы поддержки. Это позволило обеспечить регистрацию обращений от 35 тысяч сотрудников через роботизированные каналы связи и таким образом снизить нагрузку на операторов и повысить качество обслуживания. Совместно с производителем Creatio, компанией «Террасофт Россия», в Леруа Мерлен подготовили подробное описание проекта, в котором рассказали о ключевых особенностях его реализации.

По словам команды, предпосылками проекта стали несколько слабых мест, возникшие при взаимодействии сотрудников магазинов со службой поддержки, в которую они обращаются для решения вопросов, связанных с ИТ-услугами. В числе задач — упростить регистрацию и отслеживание статуса обращений, оптимизировать использование времени специалистов поддержки и ИТ-службы, а также сделать категоризацию обращений более точной.

В качестве одного из решений был выбран трендовый на рынке инструмент — чат-боты. Роботизация внутренних коммуникаций стала оптимальным шагом, так как каждому сотруднику Леруа Мерлен выдается корпоративный смартфон и у каждого есть мгновенный доступ к мессенджерам.

Проект был реализован на платформе Creatio, которую в компании уже использовали для организации работы службы поддержки. Подрядчиком выступила компания Beesender, владеющая экспертизой в создании роботизированных ассистентов, при этом специализирующаяся на разработке готовых чат-ботов для Creatio.

В дальнейшем компания планирует развивать систему для решения более сложных задач, например, для более точной маршрутизации обращений при помощи ML-моделей. «Внедрение чат-ботов оказало очень позитивное влияние на наши процессы. Всего лишь за 4 месяца мы запустили сложный и масштабный проект в промышленную эксплуатацию, упростив этим работу для тысяч наших сотрудников. Такой эффект мотивируют развивать систему и дальше, внедрять новые интересные инструменты и достигать еще лучших результатов», — рассказал Евгений Лобов, менеджер бизнес-приложений в Леруа Мерлен.