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В KFC появится мясо из пробирки

Как сообщают «Ведомости», в ресторане быстрого питания появится куриное мясо, напечатанное на биопринтере от российской компании 3D Bioprinting Solutions. Первое тестирование начнется уже осенью 2020 года.

Компания 3D Bioprinting Solutions объявила о партнерстве с российским подразделением KFC. Они планируют запустить в продажу наггетсы из куриного мяса, напечатанного на 3D-принтере.

«Самым популярными продуктами в сети, конечно, являются крылышки, но оказалось, что их невозможно напечатать на биопринтере, т. к. внутри находится кость. Выбирали продукт без нее и остановились на наггетсе», — говорит Ирина Гущина PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе.

При производстве данного продукта будут использованы смеси белков и куриные клетки, которые компания произведет самостоятельно. «На выходе продукт будет иметь волокнистую текстуру куриного мяса, за исключением того, что ни одна курица при его производстве не пострадала», — обещает Андрей Рукавишников, директор по маркетингу и продажам 3D Bioprinting Solutions.

Создатели уточняют, что пока рано говорить о массовом производстве. Попробовать продукт в ресторанах можно будет уже к концу года, после прохождения процедуры сертификации.

Автор: Александр
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