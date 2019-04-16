KFC стал основным драйвером роста рынка фастфуда

Согласно анализу данных потребительской скан-панели «Ромир», рынок ресторанов быстрого обслуживания вырос в четвертом квартале 2018 года. За год количество посетителей подобных ресторанов увеличилось на весомые 16,7%. Кроме того, если сравнить с прошлым периодом, то рост также заметен — за квартал количество посетителей ресторанов быстрого обслуживания увеличилось на 8,9%.

Основным драйвером роста рынка стал KFC, который еще больше укрепился на втором месте — аудитория сети увеличилась на 4,1 п.п. в разрезе года. Остальные игроки рынка и представители «большой тройки» — лидер McDonald’s и Burger King, по-прежнему замыкающий эту тройку, — увеличили этот показатель не так сильно. В целом, стоим отметить наметившуюся тенденцию роста посещаемости ресторанов быстрого обслуживания.

Говоря о частоте посещений ресторанов быстрого питания, в четвертом квартале посетители стали ходить чуть реже. Положительную динамику показал лишь Burger King — прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 2,8%, однако этот рост все равно не позволил BK уйти с третьего места по этому показателю. МсDonald’s незначительно потерял в частоте, а вот в KFC стали ходить реже, в первую очередь из-за притока новых покупателей, которые только открывают для себя рестораны быстрого обслуживания и начинают их посещать.

Интересно посмотреть на частоту посещений каждой сети. Не секрет, что некоторые посетители ресторанов быстрого обслуживания являются приверженцами какой-то определенной сети. Так, посетители McDonald’s, которые ходят только в рестораны данной сети, делают это в среднем 5,1 раз за период, уникальные посетители KFC ходят в рестораны сети в среднем 5,3 раза, а «фанаты» Burger King посещают рестораны своей сети немного реже — 4 раза за период. Однако, наиболее интересная аудитория — те, кто посещает все три сети. Численность таких покупателей невысокая, но их потребление в рамках ресторанов быстрого обслуживания по-настоящему удивляет. Казалось бы, количество посещений среди них должно быть примерно на таком же уровне, но это не так — любители всех трех сетей ходят в рестораны быстрого питания 28,9 раз за период, то есть, в 5 раз чаще, чем любители одной сети! При этом, конечно, средний чек этой аудитории не очень высокий.

Не менее интересным является распределение категорий по будням и выходным. В основном, все категории более популярны в будни. Так, например, почти 64% всего мороженого продается с понедельника по пятницу. То же самое касается и десертов — лишь 37% этой категории покупатели приобретают в выходные дни. А вот алкогольные напитки продаются почти одинаково что в будни, что в выходные.