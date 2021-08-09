KFC в рекламе ресторана замаскировалась под IKEA

Сеть KFC при открытии нового ресторана в Испании решила воспользоваться популярностью другого бренда — IKEA. Так как магазин ритейлера находится рядом с KFC, то сеть фастфуда разместила баннер в фирменных сине-желтых цветах. Креаторы также обыграли шрифт и логотип шведской компании.

Таким образом, у проезжающих мимо формируется знание: там, где IKEA, появился новый ресторан.

В ответ на необычную рекламу, команда IKEA поблагодарила KFC в Twitter за рекламу митболов.