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KFC запустила собственную доставку еды

KFC вновь решила запустить доставку еды из своих ресторанов. Она заработает в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, и позволит увеличить объем заказов на 15−20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Для доставки через приложение и сайт сеть привлечет курьеров сервиса «Прямиком» от ООО «Мастер Деливери», соинвестором которого выступает управляющая KFC в России Yum! Brands.

У KFC это не первая попытка запуска своей доставки. В 2017 году сеть тестировала такую возможность в нескольких заведениях, сотрудничая с фирмой доставки «Принес.ру» и индивидуальными курьерами. Однако тогда компания отказалась от этой идеи, не уточнив, почему прервали проект.

Сеть станет первым игроком среди крупных сетей фастфуда, кто запустил собственную доставку в Москве. В McDonald’s своя курьерская служба пока работает в тестовом режиме в Санкт-Петербурге, а Burger King самостоятельно доставляет заказы только в регионах.

По мнению экспертов, крупные сети фастфуда вынуждены развивать свои каналы продаж, так как агрегаторов доставки еды предлагают достаточно высокие тарифы: комиссия может варьироваться от 25% до 35% стоимости заказа. К тому же агрегатор не берет на себя ответственность за ошибки курьеров, после которых возвращает деньги клиенту сам ресторан.

Автор: Анна
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