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«Киберпонедельник-2017» защитит права покупателей

Организаторы акции «Киберпонедельник-2017» на площадке Kiberponedelnik.com совместно с Союзом Потребителей Российской Федерации (СПРФ) обеспечат контроль качества скидок и окажут юридическую поддержку потребителям в случае выявления нарушений.

Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ), организатор онлайн-распродажи «Киберпонедельник-2017», и Союз Потребителей Российской Федерации (СПРФ) договорились о сотрудничестве в рамках предстоящей акции. В первую очередь подобное сотрудничество направлено на защиту прав потребителей. На протяжении всей акции, помимо контроля над представленными скидками, организаторы намерены обеспечить надлежащую юридическую помощь всем покупателям, столкнувшимся с фиктивными скидками.

В долгосрочной перспективе данное партнерство поможет качественно улучшить проведение онлайн-распродаж, а также позволит создать благоприятные и прозрачные условия для ритейлеров (участников акций).

Александр Иванов, Президент НАДТ: «С Союзом Потребителей Российской Федерации мы знакомы очень давно. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны, этому есть масса доказательств в виде успешных кейсов и наших совместных проектов. Квалифицированные специалисты и юристы данного союза действительно борются и отстаивают права потребителей. Что касается данного сотрудничества, то потребители таких акций как «Киберпонедельник» ждали его давно. Мы очень рады, что у нас есть такой партнёр, который обеспечит полноценный контроль и огородит потребителей от недобросовестных ритейлеров».

Как показал опыт предыдущих онлайн-распродаж, потребители зачастую не знают и не понимают, куда обращаться в ситуации, когда они сталкиваются с явным обманом со стороны ритейлера. Организаторы совместно с партнерами акции на площадке Kiberponedelnik.com разработали рабочий механизм. СПРФ будет принимать от покупателей товаров в рамках акции жалобы, подкрепленные доказательствами, и в случае обнаружения фиктивной скидки совместно с организатором акции будет оказывать необходимую юридическую поддержку в дальнейших разбирательствах с интернет-магазинами, которые нарушили правила акции, предоставив фиктивную скидку. Информация о возможности оставить жалобу будет размещена на сайте Kiberponedelnik.com, а также в профиле интернет-магазина и его акции.

Светлана Харабурова, Коммерческий директор технического партнера акции «Киберпонедельник-2017» на сайте Kiberponedelnik.com: «Мы приветствуем сотрудничество с СПРФ, так как озабочены повышением качества скидок и их честностью. Мы, как организаторы крупных Всероссийских глобальных онлайн-распродаж, намерены всячески поддерживать СПРФ и потребителей в случае обнаружения недобросовестного поведения ритейлера и готовы совместно бороться за создание более цивилизованных форматов торговли и распродаж в России».

Акция пройдет с 30 января по 1 февраля 2017 года на сайте Kiberponedelnik.com. Участие примут более 200 магазинов, среди которых: Aliexpress.ru, Ebay.com, Pleer.ru, Buyon.ru, Microsoftstore.ru и другие. Техническим партнером акции является компания ООО «Блэк Фрайдэй» (организатор первой российской «Чёрной пятницы» и владелец площадки Blackfridaysale.ru).

Автор: Анна
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