Киберпонедельник с QIWI: средний чек вырос почти на треть

QIWI изучила траты россиян во время ежегодной распродажи «Киберпонедельник», которая прошла с 27 по 29 января 2020 года. Анализ проводился по каналам приема электронных платежей компании в пользу крупных мерчантов и интернет-магазинов. По данным QIWI, рост оборота интернет-магазинов по сравнению с аналогичной акцией прошлого года составил 12%, а средний чек в 2020 году вырос на 27%. Самый большой чек составил 59 999 руб.

В пятерку самых активно покупающих регионов ожидаемо попали Москва и Московская область, туда также вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и Татарстан. Наибольшее количество транзакций совершили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Татарстана и Краснодарского края.

Среди наиболее популярных категорий — крупнейшие онлайн-ретейлеры и аукционы, маркетплейсы товаров для здоровья и красоты, а также магазины потребительской электроники и бытовой техники. Рост потребительской активности в этих категориях связан с высокой маркетинговой активностью игроков рынка.