Киберпонедельник становится популярнее у покупателей

Интерес к Киберпонедельнику в России продолжает расти. В этом и прошлом году в акции участвовало примерно одинаковое количество магазинов, при этом их оборот вырос на 50%, а средний чек — на 30%. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa — платёжного сервиса компании ЮMoney, которая входит в экосистему Сбера. Для этого они изучили данные о платежах через ЮKassa на сайтах, участвовавших в Киберпонедельнике 31 января 2022 года.

Больше гаджетов, меньше спорта

Традиционно наиболее популярные категории товаров показывают самый большой рост по обороту. В этот Киберпонедельник обороты в категории «Электроника и бытовая техника» выросли на 65% по сравнению с прошлогодней распродажей, в категории «Одежда и обувь» — на 64%, в категории «Товары для дома и дачи» — на 40%. Существенно увеличились также обороты компаний в сфере онлайн-образования — на 37%.

Категория «Одежда и обувь» лидирует по количеству транзакций — в 2022 году их стало на 66% больше. В 2021-м показатель роста был втрое выше. Средний чек практически не изменился и составил 2 071 рубль.

Спортивные товары в 2022 году не пользовались особой популярностью. Количество покупок и оборот платежей в этой категории оказались на 45% меньше, чем в Киберпонедельник год назад.

Выгода очевидна

«Популярность распродаж растёт: количество покупок в Киберпонедельник в этом году выросло на 49% по сравнению с прошлым, средний чек — на 30%. Больше всего тратят в „приятных“ категориях: на украшения, красоту, гаджеты. Это говорит о более рациональном подходе пользователей к личному бюджету и умению выбирать выгодные предложения», — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

В этом году средний чек за ювелирные украшения вырос в 2,3 раза и составил 6 121 рубль. На товары в категории «Красота и здоровье» пользователи тратили в среднем 5 783 рубля — это в 1,8 раза больше, чем год назад. А за гаджеты и бытовую технику в этом году в среднем платили 17 179 рублей, что в полтора раза выше данных за 2021 год.

Общее количество магазинов, принимающих участие в Киберпонедельнике, осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. При этом среди участников стало больше компаний, продающих услуги онлайн-образования (+28%), а также одежду и обувь (+10%). А вот количество магазинов бытовой техники уменьшилось на 19%.

Чем платят

Растёт популярность Pay-методов. В этом году 30% покупок одежды и обуви и 32% детских товаров были оплачены с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Тем не менее, самым востребованным способом оплаты остаются банковские карты.