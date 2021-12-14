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KION и Ozon создадут сериал о жизни курьеров

В основу сценария лягут реальные истории из жизни курьеров. Для этого Ozon Rocket, логистический сервис Ozon, и Ozon Express, сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса, соберут самые интересные истории, случаи и биографии среди своих агентов доставки. Производством сериала займется кинокомпания «Пиманов и партнеры» известного продюсера, режиссера и сценариста Алексея Пиманова.

Онлайн-кинотеатр KION и онлайн-платформа Ozon начали подготовку совместного проекта — первого российского сериала о курьерах и их работе. Сериал станет частью линейки оригинального контента KION-Originals и будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Выбор сюжета для сериала диктуют реалии последних двух лет: из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни. Агенты доставки стали незаменимыми, от них в огромной степени зависит комфорт жителей всей планеты и их семей. Это выражается и в цифрах — например, за 9 месяцев 2021 года курьеры Ozon Rocket, логистического сервиса Ozon, доставили почти в 3.5 раза больше заказов, чем годом раньше.

Герои нашего времени — курьеры — доставляют заказы независимо от погодных условий, преодолевая пробки, снежные завалы и преграды в виде сложностей парковки и бдительных консьержей и соседей. Уже невозможно представить улицы города без ярких автомобилей доставки и людей в фирменных куртках. Съемкой сериала про курьеров авторы проекта хотят привлечь внимание к людям, которые поддерживают наш ежедневный комфорт, выразить благодарность всем сотрудникам служб доставок, рассказав о невидимой стороне их жизни.

«Курьеры — это лицо компании, именно с ними пересекаются десятки миллионов наших покупателей. Их работа непроста, но они самоотверженно привозят 98 посылок из 100 вовремя, делая клиентов лояльными и принося им комфорт. С нами сотрудничают тысячи агентов доставки, и у каждого из них наверняка есть увлекательные истории о жизни и работе. Созданием первого в России сериала о курьерах совместно с KION мы хотим подчеркнуть важность этой профессии в современном мире, раскрыть истории интересных людей для широкой аудитории, которая сталкивается с ними в повседневной жизни».

Александр Шульгин, генеральный директор Ozon

«Курьеры — новое явление в нашей современной жизни. Мы привыкли, что мимо нас по улице проходят люди с большими сумками за плечами, а в лифте мы почти каждый день встречаем курьеров с коробками, которые они несут клиенту. И мы не задумываемся, кто они, откуда, о чем думают, о чем мечтают, почему пошли работать курьерами. Заметили мы их по-настоящему, когда пришла пандемия. Сделать этих людей героями нового сериала — супер идея, позволяющая показать нашу жизнь такой, какая она есть на самом деле».

Алексей Пиманов, генеральный продюсер кинокомпании «Пиманов и партнеры»

«Работа и приключения курьеров — это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций в нашей жизни. Этот сериал имеет все шансы стать большой интересной франшизой на много сезонов».

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION

Курьеры логистического сервиса Ozon Rocket и Ozon Express, сервиса быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса, ежедневно доставляют более миллиона посылок от более чем 60 000 компаний. Летом 2020 года при участии Ozon в Москве был установлен первый в мире памятнику курьеру в знак признания за их работу во время локдауна.

Автор: Анна
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