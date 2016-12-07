Китайцы покупают бизнес-центр «Военторг» за 10 миллиардов рублей

Многофункциональный центр «Военторг» на Воздвиженке продан офшору FPH Europe Holding II (H-K) Ltd, который относится к китайской корпорации Fosun. Ходатайство офшора одобрила Федеральная антимонопольная служба. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Компания получила право, которое позволяет определять условия деятельности ОАО «Торговый дом „Центральный военный универсальный магазин“». Переговоры о покупке «Военторга» велись с осени 2016 года.

По сообщению источника изданию «Ведомости», сумма сделки могла составить около 10 миллиардов рублей. Кроме того, он также сообщил, что гонконгский офшор был специально создан для этой покупки.

Fosun владеет курортной сетью Club Med, акциями Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook, киностудии Studio8. Основной владелец Fosun - китайский миллиардер Гуо Гуанчан.