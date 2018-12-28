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Китайская сеть магазинов Urban Revivo идет в Россию

Китайская сеть молодежной одежды Urban Revivo в 2019 г. может открыть первый магазин в Москве. Предположительно, его площадь составит до 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники на рынке недвижимости.

Бренд Urban Revivo появился в 2006 г., открыв с тех пор около 200 магазинов в Китае. С 2018 г. ритейлер начал экспансию за рубеж. До 2020 г. компания планирует удвоить количество торговых точек, в том числе на рынках Японии, Западной Европы и Северной Америки. Китайская сеть специализируется на недорогой молодежной одежде, средний чек составляет около £21, или 1,8 тыс. руб. (по курсу 87,28 руб. за £1). В такой ценовой категории она будет конкурентом H&M, New Yorker, Gloria Jeans, Ostin, Sela, Modis, Bershka.

В России Urban Revivo предстоит конкурировать с крупными сетями на нерастущем рынке, отмечают эксперты. По их мнению, успех бренда во многом будет зависеть от выбора площадок под магазины и маркетинговых бюджетов.

По данным директора отдела торговой недвижимости CBRE Марины Малахатько, в развитие на западе Urban Revivo планирует вложить $800 млн. «Перспективы у России неплохие, но пока сложно оценить количество магазинов, которое им надо открыть, чтобы окупить инвестиции по выходу на новый рынок, — поясняет она. — На мой взгляд, для таких форматов нужно иметь хотя бы 20 точек в первые семь лет в Москве, Санкт-Петербурге и ключевых городах-миллионниках».

По мнению директора центра менеджмента и коммуникации в индустрии моды НИУ ВШЭ Ануш Гаспарян, успех Urban Revivo на конкурентном и насыщенном российском рынке будет зависеть от того, сможет ли бренд в кратчайшие сроки донести до потребителей, чем отличается от конкурентов, а для этого потребуются большие маркетинговые бюджеты.

По данным Fashion Consulting Group, российский fashion-рынок в 2018 г. сохранил продажи на уровне 2017 г. — около 2,36 трлн руб. Но, отмечают аналитики компании, в сегменте происходит перераспределение: из-за снижения уровня доходов жители России начинают чаще покупать одежду в масс-маркете или ходить на распродажи.

Автор: Анна
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