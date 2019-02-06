Китайские бренды укрепили свои позиции в России

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала продажи китайских смартфонов в России в 2018 году. Рост продаж смартфонов из Поднебесной составил 70% год к году и достиг 145 млрд рублей. В натуральном выражении показатель вырос на 36% и составил 12 млн проданных устройств.

Всего по итогам 2018 года в России было продано более 30 млн смартфонов, из которых 40% пришлось на китайских производителей. Самыми популярными китайскими брендами у россиян стали Honor и Huawei, Xiaomi, Meizu.

Рост популярности смартфонов китайских производителей обусловлен несколькими факторами. Компании из КНР начали активно выходить на российский рынок, открывая свои представительства на территории страны, а также фокусироваться на развитии продаж через крупнейших российских ритейлеров. В текущих экономических условиях клиенты часто делают выбор в пользу гаджета с наиболее для них оптимальным сочетанием цены и функционала. Раньше смартфоны китайских брендов продавались преимущественно в низких ценовых сегментах, а теперь их «влияние» распространяется также на среднюю и высокую ценовые категории.