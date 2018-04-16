+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Китайские магазины 7camicie внедрили платформу Addreality

Российская компания Addreality, разработчик систем Digital Signage и клиентской аналитики, разработала комплексное аудиовизуальное решение для китайского шоу-рума сети итальянских магазинов 7camicie. Совместно с партнером, компанией Eastidea, Addreality запустила систему управления звуком, визуальными коммуникациями и интерактивным взаимодействием, WiFi-аналитику и поставила тач-скрин устройства. Компании планируют масштабировать проект на 15 магазинов бренда в Китае за два года.

Компания установила в шоу-руме площадью 60 кв.м вертикальную интерактивную тач-скрин панель. Как только перед устройством появляется человек, технология компьютерного зрения распознает его по полу, возрасту и другим данным, не являющиеся персональными, и система транслирует на экране раздел каталога или описание бренда, наиболее подходящий соответствующему человеку, — то есть показывает таргетированный контент. В режиме ожидания система показывает новые коллекции, специальные предложения и акции. На март 2018 года на платформе Addreality по управлению аудиоконтентом работают уже три магазина в городах Шанхая, Уси и Сиань. В апреле планируется вторая волна запуска в Нанкине, Чанше, Шеньчжене.

«В этом проекте Addreality выступила в качестве вендора программной платформы и консалтинговой компании, предоставив услуги по цифровому мерчендайзингу, системный интегратором стала компания Eastidea, — комментирует Дмитрий Шкляр, генеральный директор и основатель Eastidea. — По заказу 7camicie Addreality выполнила визуальную часть проекта (каталог, навигация и промо-материалы), а компания Eastidea поставила оборудование. Digital Signage в Китае знают и любят, поэтому мы стараемся предлагать решения под ключ, адаптируя их под каждого клиента. Одним из направлений нашей стратегии является выход на рынки SMB и работа на небольших площадях — именно в этом сегменте мы видим наибольший потенциал для проектов в сфере Digital Signage в Китае».

Платформа Addreality централизованно управляет цифровым контентом на всех точках вещания, помогает в создании графического контента, подготовке медиаплана и анализе поведения посетителей. Система аналитики Addreality WiFi подсчитывает среднее время контакта и частоту показов рекламы конкретному mac-адресу, OTS (opportunity-to-see) — возможное количество контактов, а также четкие показатели конверсии: например, как реклама акции повлияла на дальнейшее перемещение пользователя в магазине и состав его покупки.

«Проект, реализованный Addreality в нашем китайском шоу-руме, — это стратегическое направление развития всех магазинов 7camicie в Китае, — рассказывает Алан Сартори, генеральный директор компании 7camicie. — Для нас важно было найти партнера, готового поставить комплексное решение, начиная от оборудования и заканчивая контентом, и при этом умеющего собирать развернутую статистику и анализировать поведение клиентов. Addreality смогла предложить эффективный инструмент работы, с быстрым стартом, легким управлением и масштабированием».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 апреля / Комментарии
«Сафмар» хочет купить «Медиа Маркт» в России

«Сафмар» хочет купить «Медиа Маркт» в России

Принадлежащая группе «Сафмар» сеть «М.Видео», поглотившая до этого «Эльдорадо», может выкупить бизнес «Медиа Маркт» — российской «дочки» немецкой Media-Saturn-Holding GmbH.

далее →

13 апреля / Комментарии
Российские депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей

Российские депутаты предложили производить американские товары без разрешения правообладателей

Депутаты Государственной думы предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. Такая инициатива содержится в законопроекте, который предусматривает ответные меры на американские санкции

далее →

13 апреля / Комментарии
«М.Видео» открывает магазины в новой концепции

«М.Видео» открывает магазины в новой концепции

Компания «М.Видео» открывает магазины в новой концепции. Салоны m_mobile площадью 200-300 квадратных метров ориентированы только на цифровой ассортимент – смартфоны, ноутбуки, гаджеты, гейминг и сопутствующие аксессуары и сервисы.

далее →

12 апреля / Комментарии
«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России

«Тинькофф мобайл» создаёт розничную сеть по всей России

Виртуальный оператор «Тинькофф мобайл» (принадлежит «Тинькофф банку» Олега Тинькова) намерен создать обширную розничную сеть по всей России. Первые 11 салонов связи уже заработали в торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга. 

далее →

11 апреля / Комментарии
IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA открывает первый магазин компактного формата

IKEA откроет в крупнейшем торговом центре в России «Авиапарк» магазин компактного формата торговой площадью чуть больше 300 квадратных метров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!