Китайские онлайн-магазины: прогнозы и статистика

Трансграничная торговля с Китаем от года к году лишь набирает обороты: за один только «День Холостяка» 11.11.2018 продажи рекламодателей Admitad составили почти $77 млн, а в период «Черной пятницы» товары из Китая стали самым прибыльным eCommerce сегментом.

Такие показатели ожидаемы: вслед за ростом качества товаров из Китая возрастает и спрос: потребители, опасавшиеся совершать покупки в китайских онлайн-магазинах еще в прошлом году, в 2018-м году все же решились на приобретение, в том числе, благодаря мощной информационной поддержке распродаж 11.11 и 23.11 («День Холостяка» и «Черная Пятница», соответственно).

Если в 2017-ом году продажи китайских онлайн-магазинов, сотрудничающих с партнерской сетью Admitad, составили $487,5 млн, то к концу 2018 года эта сумма превысит отметку в $900 млн, свидетельствуют прогнозируемые данные компании.

«По итогам одиннадцати месяцев 2018 года китайские онлайн-магазины, сотрудничающие с Admitad, заработали $832 млн. Но декабрь — один из самых активных месяцев по динамике, и мы ожидаем, что до конца года наши рекламодатели заработают еще около $100 млн.», — прокомментировала прогнозируемые цифры Елена Ким, руководитель группы AliExpress в Admitad.

Примечание: регионы на графиках не пересекаются. Данные по «Европе» не включают регион DACH, а данные по СНГ не включают Россию.

На данный момент прирост прибыли китайских интернет-магазинов наблюдается во всех регионах и по всем кварталам 2018 года. Так, в Европе продажи увеличились на 171%, в регионах MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и DACH (Германия, Австрия, Швейцария) на 151% и 107% соответственно. В США прирост составил 122%, в СНГ — 44%, в России — 41%, а в Азии продажи увеличились на 17%. В других регионах потребительская активность выросла на 143%.