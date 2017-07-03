Китайские смартфоны заняли 24% рынка в первом полугодии 2017 года

В первом полугодии 2017 года россияне приобрели около 3 млн смартфонов пяти наиболее популярных китайских брендов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео». Вместе эти бренды заняли второе место на российском рынке смартфонов по количеству проданных устройств, уступая только корейской Samsung.

К популярнейшим в России китайским брендам «М.Видео» относит Lenovo, Huawei/Honor, Xiaomi, Meizu и ZTE. По подсчётам ритейлера, вместе их смартфоны заняли 24% рынка в первом полугодии 2017 года.

По данным другой компании-партнёра сотовых ритейлеров, в мае 2017 года доля этих пяти китайских брендов выросла на 3,2 процентных пункта и составила 22,5%. Сотрудник одного из розничных магазинов в разговоре с газетой отметил, что это не рекорд — в ноябре 2016 года доля пяти китайских брендов достигала 28%, но после возвращения в сотовую розницу смартфонов Samsung в феврале 2017 года наступил спад.

По подсчётам «Евросети», за первые пять месяцев 2017 года продажи смартфонов китайских брендов в категории 10-20 тысяч рублей выросли на 110%, а в категории свыше 20 тысяч рублей — на 65%.

«Связной» к наиболее популярным китайским брендам относит также тайваньские Asus и HTC. С их учётом получается, что по итогам первого полугодия доля семи крупнейших китайских брендов смартфонов на российском рынке достигла 33%. Представитель Сергей Тихонов объяснил востребованность смартфонов китайских брендов в высоких ценовых сегментах хорошим качеством и техническими характеристиками устройств при доступных ценах.

Качество китайских смартфонов в сочетании с доступными ценами стало их преимуществом в кризис, отсюда и рост спроса, считает гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, потребителю импонирует возможность приобрести смартфон китайского бренда с теми же характеристиками, что и у устройства известного международного бренда, но за 30 тысяч вместо 45 тысяч рублей.