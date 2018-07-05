Китайский маркетплейс Joom пожаловался на рост возвратов посылок

Специализирующийся на продаже китайских товаров маркетплейс Joom столкнулся с увеличением числа возвратов оформляемых россиянами посылок, передает РБК со ссылкой на источник на рынке e-commerce. Сообщается, что «Почта России» не обрабатывает нерегистрируемые отправления из Китая, в связи с чем посылки возвращаются отправителю.

Как сообщил изданию представитель Joom, компания фиксирует с 19 февраля трудности с логистической компанией SFExpress AM. По его словам, продавцы на данный момент уже полностью переключились на другие логистические компании.

Согласно сообщению на официальной странице Joom в соцсети WeChat, «Почта России», начиная с весны этого года, «постепенно избавляется от нерегистрируемого товара из „внешних почт“», при этом каналы «Почты Китая», «Почты Гонконга» и «Почты Латвии» остаются открытыми. Компания ссылается на данные статистики по отправленным в Россию заказам до $5, согласно которой в период с 19 февраля по 19 марта 2018 г. уровень рефанда у SFExpress вырос до 36,4%, в то время как среднее значение за полгода составляет 18,6%.

«Почта России» не согласна, что рост возвратов связан с изменением логистики организации. В прошлом году она направила всем компаниям, занимающимся трансграничной онлайн-торговлей, уведомления о том, что будет отдавать приоритет при обработке регистрируемым посылкам. Joom не перестроилась и перенаправила поток посылок через почту Монголии и Таиланда.

«Почта России» также отметила, что Joom наравне c AliExpress получил возможность воспользоваться услугой SRM. В Joom сказали, что ввели ее в мае этого года в тестовом режиме.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года «Почта России» обработала 38 млн международных почтовых отправлений, что превышает пиковые значения ноября и декабря и на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда гендиректор «Почты России» Николай Подгузов прогнозировал рост входящих в Россию объемов международных отправлений на протяжении всего года ввиду появления на рынке онлайн-торговли новых игроков в виде Joom и Pandao.