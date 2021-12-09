Клава Кока выпустила трек и клип с нативной интеграцией «Авито»

«Авито Доставка» совместно с командой продакшена Black Star выпустили промоклип, в котором певица Клава Кока заказывает товары с «Авито Доставкой» и с помощью них создает вокруг себя атмосферу праздника. Клип вышел на YouTube, в соцсетях, в популярных сообществах и Telegram-каналах.

По словам создателей, это уникальный проект как для бренда, так и для артистки. Сюжет начинается с заказа музыкальной колонки, разноцветной лампы и барабанной установки. После кадр дополняется вазой и надувным фламинго.

В финале Клаве доставляют эффектное красное платье, а удивлённая настоящая лама внимательно наблюдает за происходящим.