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Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера

Благодаря интеграции с сервисом «Покупай со Сбером» клиенты маркетплейса могут воспользоваться услугой приобретения товаров в рассрочку, не выходя из дома. Услуга доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и «СберБанк Онлайн».

Чтобы приобрести товар в рассрочку на сайте клиенту необходимо при оформлении заказа выбрать способ оплаты «Рассрочка». После этого надо перейти в СберБанк Онлайн, проверить предзаполненную анкету и отправить заявку. Её рассмотрение занимает не более двух минут. В ближайшее время функционал будет доступен и в мобильном приложении СберМегаМаркета на Android и iOS.

Рассрочка предоставляется на десять месяцев при покупке на сумму не менее 3000 рублей. Максимальная стоимость корзины — 300 000 рублей.

При покупке в рассрочку на маркетплейсе действует программа лояльности СберМегаМаркета — после оформления заказа клиенту начисляется кешбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов.

Рассрочка не суммируется со скидками и промокодами, программой «СберСпасибо» и недоступна при выборе товаров от продавцов, взаимодействие маркетплейса с которыми осуществляется по схемам Click&Collect («Получить сегодня») или Delivery by Seller («Доставка силами продавца»).

«Наша главная задача — предоставлять клиентам максимальный уровень сервиса. Одним из наших неоспоримых преимуществ является быстрый и удобный процесс покупок в рассрочку. Благодаря сервису „Покупай со Сбером“ мы рассчитываем значительно увеличить долю клиентов, которые хотят приобрести товар в рассрочку здесь и сейчас. Теперь им не придётся ждать несколько дней и заполнять длинные анкеты. Всего несколько минут — и заказ получает статус „Оплачен“, а продавец уже готовит товар к отправке покупателю».

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка

«Благодаря синергии с сервисом „Покупай со Сбером“ мы сможем расширить возможности наших клиентов и укрепить их лояльность. Удобная схема с равным месячным платежом и простота оформления покупки онлайн за считанные минуты позволят покупателям комфортно распределить финансовую нагрузку при приобретении продукции и получить необходимый товар уже сегодня. В скором времени мы планируем сделать доступной услугу для покупок по схеме Click&Collect, а также рассматриваем совместно с производителями, крупными дистрибьютерами различные сценарии предоставления рассрочки на товары у широкого спектра наших партнёров с наиболее выгодными условиями».

Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет

По данным сервиса «Покупай со Сбером» за первое полугодие 2021 г., число клиентов, совершивших покупки через сервис, увеличилось в четыре раза, а количество магазинов-партнёров — почти в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наиболее активно делают покупки жители Москвы и Московской области (23,3%), в топ-5 регионов также входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,9%), Краснодарский край (4%), Ростовская (2,9%) и Свердловская (2,6%) области. Доля покупок в онлайн-магазинах составляет 83,6%.

Автор: Анна
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