Клиентский опыт с DPD признан лучшим для e-commerce
DPD заняла первое место в рейтинге, составленном «Лабораторией клиентских впечатлений». В исследовании, оценивающем клиентский опыт (CX) интернет-магазина при подключении логистической компании, рассматривались семь коммерческих служб доставки и государственный почтовый оператор.
Оценивались три этапа подключения логистической службы интернет-магазином: предварительное изучение условий и тарифов, заключение договора и, наконец, отправка заказа.
Каждый из этапов оценивался по четырем критериям: простота взаимодействия, скорость реакции, прозрачность процесса и персонализация. Шкала оценки варьировалась от 0 до 100.
В итоге DPD стала первой в рейтинге, набрав 86 баллов. Наибольшее количество очков набрал этап заключения договора, второе место заняла отправка заказов, а третье — изучение условий.
«Мы продолжаем создавать удобные сервисы для интернет-магазинов, максимально упрощая процесс взаимодействия с нами: делаем готовые интеграционные модули для сайтов на разных платформах, в начале года внедрили простое подключение доставки по оферте, без подписания бумажного договора, — говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. — Наша задача сделать счастливым клиента, и, если он получает положительный опыт — значит, мы на верном пути».