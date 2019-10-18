Клиентский опыт с DPD признан лучшим для e-commerce

DPD заняла первое место в рейтинге, составленном «Лабораторией клиентских впечатлений». В исследовании, оценивающем клиентский опыт (CX) интернет-магазина при подключении логистической компании, рассматривались семь коммерческих служб доставки и государственный почтовый оператор.

Оценивались три этапа подключения логистической службы интернет-магазином: предварительное изучение условий и тарифов, заключение договора и, наконец, отправка заказа.

Каждый из этапов оценивался по четырем критериям: простота взаимодействия, скорость реакции, прозрачность процесса и персонализация. Шкала оценки варьировалась от 0 до 100.

В итоге DPD стала первой в рейтинге, набрав 86 баллов. Наибольшее количество очков набрал этап заключения договора, второе место заняла отправка заказов, а третье — изучение условий.