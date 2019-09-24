Клиентский сервис Яндекс.Директа начнет работать 24х7
С 1 ноября клиентский сервис в Яндекс.Директе станет круглосуточным. Рекламодатели смогут связаться с менеджерами по бесплатному телефону в любое время суток во всех часовых поясах России.
Сервис включает в себя консультирование по вопросам настройки рекламных кампаний, модерации объявлений и всем остальным вопросам, связанным с работой в системе Яндекс.Директ.
«Счастье пользователей, клиентов и партнеров всегда стоит на первом месте для Яндекса. Важно, чтобы мы отвечали на вопросы наших клиентов ровно в тот момент, когда им нужен наш ответ, а не только в рабочее время.
С круглосуточным сервисом сделать это станет еще проще.», — говорит Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.