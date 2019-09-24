Клиентский сервис Яндекс.Директа начнет работать 24х7

С 1 ноября клиентский сервис в Яндекс.Директе станет круглосуточным. Рекламодатели смогут связаться с менеджерами по бесплатному телефону в любое время суток во всех часовых поясах России.

Сервис включает в себя консультирование по вопросам настройки рекламных кампаний, модерации объявлений и всем остальным вопросам, связанным с работой в системе Яндекс.Директ.