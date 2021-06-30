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Клиенты АШАН получили более 35 миллионов рублей

Месяц назад компания начала планомерно подключать магазины в регионах присутствия к программе лояльности. За это время зарегистрированные пользователи уже получили более 35 000 000 баллов за покупки с картой лояльности, что эквивалентно 35 000 000 рублей. Накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости товаров.

По правилам программы клиентам начисляется кешбэк до 70% на тысячи товаров со специальными ценниками, 5% с покупки товаров под собственными торговыми марками АШАН «Золотая птица» и «Красная птица», праздничные баллы в честь дня рождения. А при предъявлении кассиру пенсионного удостоверения или социальной карты будет действовать специальное условие: 7% кешбэка баллами на всю покупку в будние дни до 12.00.

Важной особенностью карты является то, что баллы можно не только накапливать, но и делиться ими, например, с друзьями и близкими. Также есть возможность перечислить баллы в благотворительный фонд «Поколение АШАН», который помогает детям в трудной жизненной ситуации, организовывает спортивные и образовательные проекты.

«Мы много работали, чтобы оправдать ожидания наших покупателей и предложить им выгодную программу лояльности. Хочу отметить, система накопления баллов абсолютно прозрачна для клиента. У программы АШАН честный курс, где 1 балл равен 1 рублю. Кешбэк за покупку товара указан на ценнике — таким образом, покупатель сразу видит свою выгоду. На сегодняшний день уже около 1 000 000 пользователей смогли оценить преимущества карты лояльности», — прокомментировала Галина Ящук, директор по маркетингу АШАН Ритейл Россия.

Автор: Анна
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