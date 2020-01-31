Клиенты Perekrestok.ru сдали на переработку 500 кг пластиковых пакетов

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru собрал 500 кг пластиковых пакетов за пять месяцев приёма у клиентов использованных мешков. За это время почти 6,9 тыс. покупателей вернули более 62 тыс. пакетов, которые переданы на переработку.

Наибольшей популярностью у покупателей Perekrestok.ru эта услуга пользовалась в декабре прошлого года – тогда клиенты онлайн-супермаркета отдали на переработку почти 12 тыс. пластиковых мешков общим весом более 95 кг. Для сравнения – за первый месяц приёма использованных пакетов было собрано 60 кг пластика.

С учётом географии развития Perekrestok.ru наибольший вклад в развитие услуги вносит столичный регион. Его жители вернули почти 400 кг пакетов или около 50 тыс. штук. В то время как пользователи интернет-магазина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сдали на переработку порядка 100 кг пластиковых мешков (12,5 тыс. пакетов).

«Сегодня бизнес не может существовать, игнорируя проблему образования пластиковых отходов. Команда Perekrestok.ru стремится минимизировать количество пластика, который отправляется на свалку вместо переработки. Именно с этой целью мы запустили проект по возврату использованных пакетов, который уже даёт первые положительные результаты. Вместе со сбором пластиковых мешков и передачей их на переработку мы планируем работать и над минимизацией количества пакетов, используемых для доставки в нашем интернет-магазине», - отметил Леонид Довладбегян, директор по стратегии и развитию электронной коммерции торговой сети «Перекрёсток».

Услуга по приёму использованных пластиковых мешков Perekrestok.ru запустил в августе 2019 года во всех регионах присутствия. Клиенты могут вернуть курьеру те пакеты, в которых был привезён их заказ. Курьеры доставляют использованные мешки обратно в dark stores. Там их собирают и агрегируют с другими пластиковыми отходами, образовавшимися в результате операций онлайн-супермаркета. Затем весь собранный пластик передают партнёру, который обеспечивает его последующую переработку, компании «Бридж-Трейдинг». В 2019 году торговая сеть «Перекрёсток» передала на вторичную переработку более 1,3 тыс. тонн полиэтилена и около 1,35 млн пластиковых ящиков.