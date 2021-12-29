Клиенты Яндекс.Маркета смогут бесплатно вернуть товары через Почту России

Пользователи Яндекс.Маркета теперь могут легко вернуть товары через Почту России. Бесплатный возврат можно оформить за считанные минуты в личном кабинете на маркетплейсе, а затем без очереди сдать товары в любом почтовом отделении.

«Рост продаж неизбежно приводит к увеличению количества возвратов. Возможность простого и бесплатного возврата покупки привлекает покупателя и стимулирует новые продажи» Директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России Артём Стёпин.

Оформить возврат можно в любом из 38 000 отделений Почты России по всей стране. Почта принимает товары весом до 20 кг и суммой габаритов до 300 см.

Вернуть Маркету покупки с помощью Почты России пользователи могли и раньше, но для этого нужно было в почтовом отделении заполнить заявление и отправить его маркетплейсу. Теперь всё проще: покупатель оформляет возврат в личном кабинете на Маркете, выбирает подходящее отделение Почты и получает от маркетплейса смс с трек-номером. Затем пользователь приходит в отделение, называет номер и сдаёт товары. Чтобы не стоять в очереди, в отделение можно заранее записаться через мобильное приложение Почты.

Покупатель получает назад деньги в течение 10 дней после того, как товары возвращаются на склад Маркета или продавца и проходят проверку. Сервис переводит деньги на карту пользователя или на его банковский счёт, если заказ был оплачен при получении.

Вернуть товары Маркету пользователи могут и через его пункты выдачи заказов (ПВЗ). Это можно сделать в любом из брендированных ПВЗ сервиса, которых около 2000 по всей стране. Услуга тоже бесплатная и оформляется полностью в онлайне. До сих пор она работала только для товаров, которые продавались со складов Маркета. Теперь возвраты через ПВЗ доступны и для товаров, которыми магазины торгуют на сервисе со своих складов и пользуются доставкой Яндекса. В результате число товаров, для которых действует эта услуга, увеличилось на сервисе в 2 раза.