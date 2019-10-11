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Книжные магазины могут получить льготные условия по аренде

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму поправок в закон, предусматривающих льготы для книжных магазинов, библиотек и музеев. Законопроект подразумевает льготные условия по аренде, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Мы предлагаем разрешить нашим государственным учреждениям культуры — библиотекам, музеям, если у них есть свободные площади, предоставлять эти площади книжным магазинам для книготорговли и проведения сопутствующей культурной деятельности — встреч с писателями, читательских конференций, литературных гостиных. И предоставлять им площади на льготной основе. Какая это будет льготная основа уже решат местные власти или федеральные власти, если речь пойдет о федеральном имуществе, но на мой взгляд, стоимость аренды должна начинаться с рубля, на аукционе от рубля в зависимости от того, насколько предприниматель занимающийся книжной, книготорговлей, просветительской деятельностью аренду потянет», — сказал Мединский после заседания правительства.

По его словам, такая ситуация вызвана тем, что книжные магазины признаны субъектами рынка, у них нет никаких льгот, и они конкурируют на рынке с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами, магазинами по продаже нижнего белья и автосалонами. Следствием этого является высокая стоимость книг, в которой около 30% — расходы на аренду.

«Конечно, в этих условиях никаких шансов у них выжить просто нет. Никаких государственных льгот, муниципальных льгот во всех европейских столицах у них тоже нет. Следствием этого является высокая стоимость книг, у нас стоимость книг приблизилась к европейской. Потому что в этой стоимости 30 процентов — расходы на аренду», — отметил Мединский.

Какая это будет льготная основа, должны решить местные или федеральные власти. Министр надеется, что новый подход позволит увеличить количество книжных магазинов и снизить цены, а также позволит вернуть их в малые и средние города. «У нас в стране сейчас чуть больше 1 тысячи книжных магазинов, эта цифра настолько ничтожная, что даже если сравнить это с РСФСР, в советские времена книжных было в 7 раз больше», — отметил Мединский.

Автор: Анна
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