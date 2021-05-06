Ко Дню Победы: товары времен Великой Отечественной войны на Авито

9 мая в России отмечается один из самых главных и важных праздников — День Победы. К знаменательной дате эксперты Авито подготовили подборку вещей времен Великой Отечественной войны, которые можно найти на сайте.

В этому году россияне будут отмечать 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год этот праздник ждут с большим трепетом: в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулись страшные события того времени. Сегодня многие хранят вещи тех времен, как напоминание о великом подвиге наших предков.

Эксперты Авито выяснили, какие артефакты времен Великой Отечественной войны можно отыскать на сайте. В Екатеринбурге продают корпус раритетного радиоприемника. По словам автора объявления, приемник можно использовать для воссоздания интерьера времен Великой Отечественной войны или в качестве реквизита для спектаклей. На Авито в регионе можно найти и редкую монету 1944-го года или кожаный ремень, в котором дедушка автора объявления воевал на фронте.

В Москве на Авито продают почтовую открытку 1941-го года. А жители Башкортостана могут приобрести на сайте Тульскую гармонь, которая прошла Великую Отечественную войну вместе с солдатами, сохраняя их боевой дух в то непростое время.

В Санкт-Петербурге на сайте можно отыскать губную гармонику. Как утверждает автор объявления, гармоника находится в отличном состоянии и пригодна к использованию. Такая вещь подойдет для оформления экспозиции по фронтовому досугу или станет хорошим подарком для ценителя редких предметов фронтового быта.