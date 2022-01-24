Кофе с доставкой: в России растет популярность дрип-пакетов

C весны 2020 года в России заметно вырос спрос на покупку кофе в интернете. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Лавки. Для этого они изучили данные о продажах кофе в Лавке, а также на всем онлайн-рынке в России. В Яндекс.Лавке в 2021 году они увеличились в более чем два раза по сравнению с 2020 годом.

В прошлом году самые высокие темпы роста был у кофе в дрип-пакетах. По данным Лавки продажи дрип-пакетов за последние полгода выросли практически в 3,5 раза, а в четвертом квартале 2021 года их доля почти сравнялась с кофе в зернах. Среди разновидностей кофе в дрип-пакетах пользователи сервиса часто выбирают микс — несколько разных вкусов в одной упаковке.

Лидер по доле продаж не изменился — на протяжении последних двух лет активнее всего россияне заказывают кофе в капсулах. При этом в 2021 году также начали расти продажи растворимого кофе, а молотый стали заказывать меньше.

Если говорить про отдельные вкусы, россияне чаще всего заказывают бразильский кофе, а также колумбийский и эфиопский. Растет популярность и кофейных блэндов. В продажах Лавки наблюдается такой же тренд, поэтому сервис выпустил линейку кофе под собственной торговой маркой. Помимо дрип-пакетов двух видов (микс и Гондурас), в нее вошли два вида кофе в зернах (Бразилия и Эфиопия), два вида молотого кофе (кофейный бленд и Сальвадор), а также пара видов капсул для кофемашин (Бразилия и Колумбия).

Россияне стали чаще заказывать в интернете и готовый кофе. Так, с декабря 2020 года доля его продаж в Лавке выросла на 40%. Вместе со спросом в онлайне на готовый кофе растёт и его предложение: например, если в начале 2020 года в Яндекс.Еде были десятки ресторанов, из которых можно было заказать такой напиток, то сейчас их уже сотни по всей России. Интересно, что по мере роста популярности готового кофе в интернете меняются и предпочтения пользователей: если раньше они чаще всего заказывали в Еде капучино, латте и американо, то теперь третью строчку занимает флэт уайт. Пользователи Еды также часто выбирают раф, американо и эспрессо. В Лавке самые востребованные виды готового кофе — это тоже капучино, латте и их вариации с разными сиропами.