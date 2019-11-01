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Кофейня «Правда Кофе» тестирует систему распознавания лиц Ivideon Faces

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Оно ориентировано на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Так, сервис уже проходит пилотное тестирование в сетевых кофейнях OneBucksCoffee, «Правда Кофе» и других компаниях.

Ранее системы распознавания лиц можно было использовать только локально: при наличии сервера, камер последних поколений и специального ПО. Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать дорогостоящее оборудование и даст доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в Интернет.

«В кофейне to-go гость проводит всего несколько минут. На высоком трафике у него нет времени и возможности воспользоваться картой лояльности, а у кофейни нет инструмента быстро узнать своего гостя. Доступная технология распознавание лиц позволит формировать предложение в режиме реального времени — бариста будет знать гостя, его предпочтения и последние покупки, когда тот только войдет в кофейню».

Филипп Лейтес, основатель сети кофеен «Правда Кофе»

Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и эмоции. С помощью сервиса бизнес получит возможность формировать списки посетителей (постоянных и нежелательных), настраивать уведомления при обнаружении лиц из списков, искать конкретные лица в архиве и формировать детальные отчеты по целевой аудитории. Таким образом, решение позволит ритейлу и банкам создавать персональные предложения для гостей и контролировать работу персонала, а офисным пространствам — вести подсчет сотрудников и учет рабочего времени.

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. Технология работает с любыми, в том числе устаревшими моделями, с помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку.

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость „узнавать“ своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории. Мы хотели сделать продукт максимально полезным и удобным для прогрессивного бизнеса, у которого есть потребность сокращать издержки и возвращать клиентов, а не просто покупать технологические решения ради отчетности».

Генеральный директор Ivideon Андрей Юдников.

Ivideon Faces стоит от 3 150 рублей в месяц за одну камеру. Стоимость зависит от глубины облачного архива и количества уникальных распознаваемых лиц. Под потребности бизнеса могут быть сформированы персональные условия.

Предположим, что бизнес запускает локальную систему распознавания лиц на 10 камер. Помимо того, что ему придётся устанавливать устройства видеонаблюдения последнего поколения (каждое по 40 тыс. рублей), ему потребуется ПО для распознавания лиц (около 75 тыс. рублей на камеру), жесткий диск объемом не менее 4 ТБ для записи в разрешении 1920×1080 (около 10 тыс. рублей за штуку). Такое решение, без учета стоимости камер, обойдется бизнесу от 850 тыс. рублей, плюс расходы на обслуживание и амортизацию оборудования.

В случае запуска облачного распознавания лиц бизнес тратится только на оплату самого сервиса. Стоимость тарифа Ivideon Faces с распознаванием 500 лиц в сутки составит 4 750 рублей в месяц на одну камеру при подключении на год или 47,5 тыс. рублей на 10 камер.

Автор: Анна
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