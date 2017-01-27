Согласно исследованию компании GfK, количество интернет-пользователей в России перестало расти — в 2016 году хотя бы раз в месяц в сеть вышли 70,4% россиян старше 16 лет, что совпадает с показателями 2015 года.

До сих пор аудитория Интернет росла впечатляющими темпами. Динамичный рост аудитории Интернета в конце 2014 года и в 2015 году был вызван в том числе ажиотажным ростом продаж техники в период, когда потребители стремились реализовать дешевеющие рубли и купить цифровую технику по старым ценам. Таким образом, в 2016 году рынок просто отыграл ранее реализованный спрос на технику.

Практически единственной зоной роста на российском рынке цифровой техники в 2016 году были смартфоны, и за счет этого подросла аудитория мобильного Интернета. И, конечно, сказалась активность операторов связи, которые сделали уверенный рывок в продвижении «мобильных» пакетов в 2015-2016 году.

Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных устройствах в 2016 году составил 6 млн. человек. Сегодня 56 млн. россиян в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории). При этом рост аудитории наблюдался только на смартфонах – с 37,2% в 2015 году до 42,1% по итогам 2016 года. Пользование Интернет на планшетах практически не изменилось.

Можно ожидать, что в 2017 году рост аудитории мобильного Интернета продолжится.

На фоне имеющегося потенциала смартфонов с точки зрения замены мобильных телефонов (в России все еще около 30% продаж в штуках приходится на «звонилки») мы ожидаем стабильный рост продаж смартфонов на 5% в 2017 году (в штуках).

В пользу того, что для многих россиян смартфон становится устройством регулярного доступа в Интернет, говорят и технические характеристики покупаемых устройств. Почти половина всех проданных устройств в прошлом году имеют размер экрана 5 и более дюймов. Люди также выбирают технологичный процессор (почти 80% это 4-х ядерные устройства). Более половины смартфонов, проданных в 2016 году, это поддерживающие LTE девайсы.