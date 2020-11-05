Доля покупателей, заказывающих продукты через интернет, в октябре достигла 2,7% по России и 8% по Москве. Годом ранее в тот же месяц показатель составлял 0,7 и 1,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании «Сбера».

Интернет-потребление стало более привычным для покупателей, так как количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза, в то время как число покупок в обычных магазинах увеличилось только на четверть, говорят аналитики.