Количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза
Доля покупателей, заказывающих продукты через интернет, в октябре достигла 2,7% по России и 8% по Москве. Годом ранее в тот же месяц показатель составлял 0,7 и 1,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании «Сбера».
Интернет-потребление стало более привычным для покупателей, так как количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза, в то время как число покупок в обычных магазинах увеличилось только на четверть, говорят аналитики.
- Во время самоизоляции доля клиентов, которые перешли на онлайн-заказы, была выше. По России она составила 3,3% в марте, по Москве — 8,7% в апреле.
- Для интернет-заказов характерны более редкие и крупные покупки, считают аналитики. В 2020 г. средний чек покупки по банковской карте в обычном магазине составляет 429 руб., в интернет-сервисах — 1916 руб.
- В месяц средний клиент «Сбера» делает 2,5 покупки с оплатой в интернете и больше 17 раз ходит в магазин.
- Онлайн-канал клиенты банка активнее используют с ростом благосостояния — среди VIP-сегмента доля таких покупок составляет 5‒6%, тогда как среди массового сегмента — только 2‒3%, отмечается в исследовании.