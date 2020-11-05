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Количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза

Доля покупателей, заказывающих продукты через интернет, в октябре достигла 2,7% по России и 8% по Москве. Годом ранее в тот же месяц показатель составлял 0,7 и 1,5% соответственно. Об этом говорится в исследовании «Сбера».

Интернет-потребление стало более привычным для покупателей, так как количество онлайн-заказов с начала года выросло в 1,5 раза, в то время как число покупок в обычных магазинах увеличилось только на четверть, говорят аналитики.

  • Во время самоизоляции доля клиентов, которые перешли на онлайн-заказы, была выше. По России она составила 3,3% в марте, по Москве — 8,7% в апреле.
  • Для интернет-заказов характерны более редкие и крупные покупки, считают аналитики. В 2020 г. средний чек покупки по банковской карте в обычном магазине составляет 429 руб., в интернет-сервисах — 1916 руб.
  • В месяц средний клиент «Сбера» делает 2,5 покупки с оплатой в интернете и больше 17 раз ходит в магазин.
  • Онлайн-канал клиенты банка активнее используют с ростом благосостояния — среди VIP-сегмента доля таких покупок составляет 5‒6%, тогда как среди массового сегмента — только 2‒3%, отмечается в исследовании.
Автор: Анна
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