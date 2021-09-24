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Количество отправлений из России в Армению выросло на 90%

Количество отправлений с товарными вложениями, доставленных Почтой России в Армению за прошедший год, выросло на 90% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом. Всего за это время компания доставила больше 36 000 отправлений.

Самыми быстрыми темпами в общем объеме экспорта в Армению растут посылки: за год их количество возросло почти в 5 раз — с 4 600 до 22 200 посылок. Количество отправленных из Армении в Россию посылок и бандеролей выросло в 3 раза и составило 29 000 штук. Общие объемы отправлений из Армении в Россию выросли в 8 раз — с 15 тонн до 126 тонн, в частности, большой рост отмечается в объёмах посылок и бандеролей — в 10 раз.

Армения — самое быстрорастущее экспортное направление среди всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для сравнения, количество экспортных отправлений, доставленных Почтой из России в страны ЕАЭС, за 9 месяцев 2021 г. выросло на 14%.

Чтобы увеличить товарообмен между странами, Почта России и Почта Армении (HayPost) год назад договорились о снижении тарифов на доставку из Армении в Россию и обратно почти в 3 раза. С декабря 2020 г. по новому «Тарифу двух столиц» отправка посылок весом до 1 кг из России в Армению и из Армении в Москву и Московскую область стоит 420 руб. с НДС (2 950 драм). Доплата за каждый дополнительный килограмм составляет 180 руб. (1 250 драм). Доставка из Армении во все остальные регионы России стоит 860 руб. (6 000 драм) для посылок весом до 1 кг и 215 руб. (1 500 драм) — за каждый дополнительный килограмм.

«Снижение тарифов на доставку — часть большой программы Почты России по стимулированию экспорта российских товаров в страны ЕАЭС. И мы рады, что наша работа в этом направлении приносит такие хорошие результаты. Мы надеемся, что доступные тарифы на доставку и дальше будут способствовать росту товарооборота между Россией и Арменией и поддерживать наших экспортеров», — говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

«Мы очень рады, что сотрудничество между нашими компаниями активно развивается. Учитывая тот факт, что Почта России — один из крупнейших игроков рынка и наш стратегический партнер, мы уверены, что темпы роста сохранятся и в будущем. Очевидно, что потенциал наших отношений не исчерпан, о чем свидетельствует продолжительный рост экспорта армянских товаров на российский рынок. Мы также ожидаем прирост в сфере продаж, в рамках сотрудничества с российскими маркетплейсами, такими как Озон, Wildberries, AliExpress, которые будут отправлять товары в Армению через Почту России», — отметил генеральный директор HayPost Айк Карапетян.

Сегодня на Почту России приходится свыше 25% всех розничных экспортных отправлений и 90% всех доставок экспортеров в дальнее зарубежье. Значительная часть экспортеров — это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви. Количество МСП в экспорте Почты с каждым годом растет. По итогам первого полугодия 2021 г. объём экспортных отправлений от МСП вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Автор: Анна
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