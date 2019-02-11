Количество покупок в иностранных магазинах увеличилось на 20–25%

В январе 2019 года «Почта России» обработала 35,9 млн посылок из иностранных интернет-магазинов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК. В первом месяце 2017 года, для сравнения, этот показатель был меньше — 22,5%.

Как объяснил представитель пресс-службы «Почты России»: «Высокая динамика января объясняется увеличением продолжительности пикового периода, который раньше приходился на конец ноября и декабрь, а сегодня охватывает три месяца — с ноября по январь».

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза иностранных товаров составил 500 евро, тогда как раньше можно было провозить товар стоимостью до 1 тысячи евро. Максимальный вес посылки должен составлять не более 31 кг. Но на количестве посылок из иностранных магазинов, в том числе с «высоким чеком», это нововведение почти не сказалось.

DHL Express, доставляющая товары из Farfetch, Net-a-Porter, Amazon, ShopBop, отметила рост количества посылок из крупных интернет-магазинов в Россию в январе 2019 года на 20%.

Уменьшение беспошлинного порога ввоза покупок из иностранных магазинов должно было стимулировать россиян покупать внутреннюю продукцию. Но выяснилось, что заграничных покупок у россиян и без того немного. Средний чек покупки составляет всего около 9 долларов. Даже в премиальных магазинах средний чек не дотягивает до пресловутых 500 евро.

Farfetch, например, сообщает, что в третьем квартале 2018 года средний чек посылки составил 584,6 долларов. По данным Fashion Consulting Group, средний чек по группе YNAP (Yoox, Net-a-porter) в сентябре 2018 года составил 386 долларов.

Объем заграничных покупок не снижается и еще по одной причине. Как пояснил президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов: «Покупки онлайн намного дешевле, чем в офлайн-магазинах. В традиционной рознице товар примерно семь раз переходит из рук в руки, прежде чем попасть на прилавок, и в итоге его стоимость увеличивается в разы». Таким образом, даже 30%-ная пошлина не сделает такие товары более дорогими, чем в офлайн-магазинах.

Как отмечается, первыми ощутить пользу нововведения должны были продавцы премиальных товаров. В ЦУМе отметили, что с начала года они ощутили рост интереса к своему онлайн-магазину со стороны покупателей примерно в 4−5 раз. Представитель ЦУМа Анна Дубровина пояснила: «Это связано с ростом числа новых клиентов, которые отказываются от заказов на зарубежных онлайн-площадках из-за ухудшения условий: удорожания товаров за счет пошлин, более длительного срока ожидания товара и дополнительных неудобств — необходимости самостоятельно оплачивать пошлины».