+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Количество распродаж в интернет-магазинах выросло на 40%

В первом полугодии число распродаж продуктов в интернет-магазинах выросло на 40%, следует из отчета компании Onedaysale, на который ссылается РБК.

Количество акций выросло в категориях детских товаров (39%) и компьютерной техники (29%). В целом за шесть месяцев число товаров со скидками, которые предлагают интернет-ритейлеры, выросло на 38%, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас покупательская активность постепенно возрастает, но теперь люди уже в совершенстве научились и привыкли находить самые выгодные предложения определенных товаров со скидками в сети, поэтому предпочитают покупки с дисконтом и специальные предложения», — цитирует РБК президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может ввести 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах. Таким образом в ведомстве собираются уравнять условия ведения бизнеса для российских и иностранных ритейлеров.

В исследовании Onedaysale приняли участие около 150 интернет-магазинов с трафиком более 1 млн посетителей в месяц и ежемесячным оборотом более 100 млн руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

24 августа / Комментарии
Юрий Мильнер стал единственным представителем из России в ТОП-100 богатейших IT-предпринимателей

Юрий Мильнер стал единственным представителем из России в ТОП-100 богатейших IT-предпринимателей

Журнал Forbes представил очередной ежегодный рейтинг ста богатейших IT-предпринимателей. Единственным представителем России в списке вновь оказался инвестор Юрий Мильнер.

далее →

23 августа / Комментарии
Интернет-магазины помогут Центробанку в анализе big data

Интернет-магазины помогут Центробанку в анализе big data

Банк России будет анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и интернет-магазинов, чтобы улучшить качество официальной статистики. Об этом сообщают «Ведомости», со ссылкой на заявление директора департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александра Морозова.

далее →

18 августа / Комментарии
Чистая прибыль Alibaba увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль Alibaba увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам I квартала 2017-2018 финансового года (завершился 30 июня) увеличилась в 1,96 раза в годовом выражении и достигла $2,070 млрд.

далее →

17 августа / Комментарии
Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Бюджеты компаний на интернет-рекламу выросли на 23%

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (за вычетом НДС) в первом полугодии 2017 года превысил 190 млрд.руб., что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

далее →

17 августа / Комментарии
АКИТ и KUPIVIP.RU изучили поведение мобильных покупателей одежды

АКИТ и KUPIVIP.RU изучили поведение мобильных покупателей одежды

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) совместно с магазином модных покупок KUPIVIP.RU провели исследование, как меняется поведение потребителей в зависимости от способа совершения заказа.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!