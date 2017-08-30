Количество распродаж в интернет-магазинах выросло на 40%

В первом полугодии число распродаж продуктов в интернет-магазинах выросло на 40%, следует из отчета компании Onedaysale, на который ссылается РБК.

Количество акций выросло в категориях детских товаров (39%) и компьютерной техники (29%). В целом за шесть месяцев число товаров со скидками, которые предлагают интернет-ритейлеры, выросло на 38%, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года.

«Сейчас покупательская активность постепенно возрастает, но теперь люди уже в совершенстве научились и привыкли находить самые выгодные предложения определенных товаров со скидками в сети, поэтому предпочитают покупки с дисконтом и специальные предложения», — цитирует РБК президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может ввести 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах. Таким образом в ведомстве собираются уравнять условия ведения бизнеса для российских и иностранных ритейлеров.

В исследовании Onedaysale приняли участие около 150 интернет-магазинов с трафиком более 1 млн посетителей в месяц и ежемесячным оборотом более 100 млн руб.