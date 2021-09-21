Количество самозанятых на AliExpress в 2021 году выросло в 6 раз

С начала года количество продавцов маркетплейса в статусе самозанятых граждан выросло в шесть раз и достигло 6 тысяч. Таким образом, каждый десятый российский продавец AliExpress — самозанятый: к осени на платформе было более 60 тысяч российских магазинов.

Общий ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов на AliExpress превышает 65 тысяч позиций. Самый большой выбор в категории «Товары для спорта» — более 28 тысяч товаров преимущественно из Свердловской, Тульской и Рязанской областей. В категории «Дом и сад» — 11 тысяч товаров, большую часть из которых продают самозанятые граждане из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, на AliExpress представлено около 3500 украшений и аксессуаров, произведённых самозанятыми продавцами — большая часть из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Нижегородской областей.

«Количество самозанятых на маркетплейсах и в частности на AliExpress растёт быстрее, чем количество ИП и юрлиц — общее количество российских продавцов AliExpress с начала года выросло в 2 раза, а самозанятых — в 6 раз. При этом условия работы у всех магазинов равны — нулевая комиссия на старте и логистические субсидии на постоянной основе, покрывающие до 50% от всех затрат, — комментирует Дмитрий Селихов, руководитель направления по развитию локального маркетплейса AliЕxpress Россия. — По официальным данным, количество индивидуальных предпринимателей в России за первые полгода почти не изменилось, а число самозанятых — удвоилось. В связи с этим мы прогнозируем дальнейший рост числа самозанятых в онлайн-торговле и в частности на платформе AliExpress».

Самый большой оборот самозанятые получают от торговли товарами для дома и сада — эта категория лидирует по обороту уже несколько месяцев. Быстрее всего сейчас растут продажи у самозанятых продавцов, торгующих товарами для автомобилей, красоты и здоровья, игрушками и товарами для хобби, инструментами или сумками — эти категории существенно повысили свои позиции в топ-10 по обороту у самозанятых.

Топ-10 категорий товаров самозанятых по обороту

1 место — Товары для дома и сада

2 место — Товары для автомобиля (↑ с 6 места за полгода)

3 место — Товары для красоты и здоровья (↑ с 8 места)

4 место — Игрушки и товары для хобби (впервые в топ-10)

5 место — Товары для спорта (↓ со 2 места)

6 место — Товары для офиса и школы (↓ с 5 места)

7 место — Аксессуары и украшения

8 место — Инструменты (впервые в топ-10)

9 место — Товары для ремонта (↓ с 3 места)

10 место — Сумки (впервые в топ-10)

AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 года — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (26% продавцов от общего числа зарегистрированных на AliExpress самозанятых), игрушками и товарами для хобби (7%), товарами для автомобилей (7%), украшениями (7%) и товарами для спорта (7%).

Топ-10 регионов по числу зарегистрированных на AliExpress самозанятых не изменился. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и области, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Свердловская область. Быстрее всего на маркетплейсе росло количество самозанятых из Краснодарского края (на 91% за полгода), Нижегородской области (86%), Свердловской области (78%).

Топ-10 регионов по количеству самозанятых на AliExpress