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Количество самозанятых на AliExpress в 2021 году выросло в 6 раз

С начала года количество продавцов маркетплейса в статусе самозанятых граждан выросло в шесть раз и достигло 6 тысяч. Таким образом, каждый десятый российский продавец AliExpress — самозанятый: к осени на платформе было более 60 тысяч российских магазинов.

Общий ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов на AliExpress превышает 65 тысяч позиций. Самый большой выбор в категории «Товары для спорта» — более 28 тысяч товаров преимущественно из Свердловской, Тульской и Рязанской областей. В категории «Дом и сад» — 11 тысяч товаров, большую часть из которых продают самозанятые граждане из Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, на AliExpress представлено около 3500 украшений и аксессуаров, произведённых самозанятыми продавцами — большая часть из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Нижегородской областей.

«Количество самозанятых на маркетплейсах и в частности на AliExpress растёт быстрее, чем количество ИП и юрлиц — общее количество российских продавцов  AliExpress с начала года выросло в 2 раза, а самозанятых — в 6 раз. При этом условия работы у всех магазинов равны — нулевая комиссия на старте и логистические субсидии на постоянной основе, покрывающие до 50% от всех затрат, — комментирует Дмитрий Селихов, руководитель направления по развитию локального маркетплейса AliЕxpress Россия. — По официальным данным, количество индивидуальных предпринимателей в России за первые полгода почти не изменилось, а число самозанятых — удвоилось. В связи с этим мы прогнозируем дальнейший рост числа самозанятых в онлайн-торговле и в частности на платформе AliExpress».

Самый большой оборот самозанятые получают от торговли товарами для дома и сада — эта категория лидирует по обороту уже несколько месяцев. Быстрее всего сейчас растут продажи у самозанятых продавцов, торгующих товарами для автомобилей, красоты и здоровья, игрушками и товарами для хобби, инструментами или сумками — эти категории существенно повысили свои позиции в топ-10 по обороту у самозанятых.

Топ-10 категорий товаров самозанятых по обороту 

  • 1 место — Товары для дома и сада
  • 2 место — Товары для автомобиля (↑ с 6 места за полгода)
  • 3 место — Товары для красоты и здоровья (↑ с 8 места)
  • 4 место — Игрушки и товары для хобби (впервые в топ-10)
  • 5 место — Товары для спорта (↓ со 2 места)
  • 6 место — Товары для офиса и школы (↓ с 5 места)
  • 7 место — Аксессуары и украшения
  • 8 место — Инструменты (впервые в топ-10)
  • 9 место — Товары для ремонта (↓ с 3 места)
  • 10 место — Сумки (впервые в топ-10)

AliExpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 года — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (26% продавцов от общего числа зарегистрированных на AliExpress самозанятых), игрушками и товарами для хобби (7%), товарами для автомобилей (7%), украшениями (7%) и товарами для спорта (7%). 

Топ-10 регионов по числу зарегистрированных на AliExpress самозанятых не изменился. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и области, Краснодарский край, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Свердловская область. Быстрее всего на маркетплейсе росло количество самозанятых из Краснодарского края (на 91% за полгода), Нижегородской области (86%), Свердловской области (78%). 

Топ-10 регионов по количеству самозанятых на AliExpress

  1. Москва и область — 650
  2. Санкт-Петербург и область — 250
  3. Краснодарский край — 210
  4. Республика Татарстан — 170
  5. Свердловская область — 160
  6. Республика Башкортостан — 150
  7. Ростовская область — 130
  8. Новосибирская область — 130
  9. Челябинская область — 130
  10. Нижегородская область — 13
Автор: Анна
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