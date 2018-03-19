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Количество сделок с доставкой на Юле выросло в 15 раз

Весной прошлого года служба доставки Boxberry стала эксклюзивным логистическим партнером сервиса частных объявлений Юла — онлайн-площадки, на которой осуществляется продажа товаров между физическими лицами. С момента начала сотрудничества и по февраль 2018-го количество сделок с доставкой выросло в 15 раз.

Сейчас отправлять проданные на Юле товары могут жители 354 городов России. Получать их можно двумя способами: из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Boxberry в 420 населенных пунктах и с помощью курьерской доставки в 375 городах. Самовывоз из ПВЗ выбирают около 90% покупателей, остальные пользуются курьерскими услугами. Наибольшее количество отправлений традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В регионах лидером по этому показателю стал юг России, где объем доставок ежемесячно прирастает примерно на 30%.

Спрос на доставку товаров увеличивается одновременно с ростом интереса к сервису «Безопасная сделка». С помощью этой услуги чаще всего приобретают электронику — гаджеты и комплектующие для ПК. Также большой процент продаж с доставкой приходится на предметы из женского гардероба, товары для хобби и развлечений и детские товары. Выгода от приобретения многих товаров компенсирует покупателям стоимость доставки из других городов. По итогам 2017 года средняя цена товара, купленного на Юле с услугой «Безопасная сделка», составила 9 300 рублей, а самая высокая средняя цена такой покупки была зафиксирована в сегменте бытовой техники — 19 700 рублей.

Задача Boxberry — обеспечить гарантированную доставку товаров и соблюдение условий сделок между физическими лицами. В рамках сотрудничества с Юлой до конца текущего года планируется увеличить количество отправлений в три раза и достигнуть 100% конверсии безопасных сделок.

«Наибольшее количество предложений товаров для продажи на Юле приходится на Москву и Санкт-Петербург. Появление услуги доставки вызвало спрос на эти товары и в других городах. Если еще год назад продавцы и покупатели имели определенные риски в процессе купли-продажи товаров и осуществляли сделки внутри одного города, то сегодня доставка с услугой „Безопасная сделка“ полностью исключила возможность мошенничества, и теперь люди охотнее покупают нужные им товары в других регионах. Кроме того, на востребованность доставки значительно влияют ее сроки и стоимость. В Москве или Санкт-Петербурге покупатели получают свои заказы в срок от 12 до 24 часов, доставка между этими городами занимает один день. А, например, из Москвы в Красноярск груз идет до шести рабочих дней, и стоимость перевозки в этом случае, естественно, выше, чем в рамках одного города. Сейчас мы работаем над сокращением тарифов и сроков доставки в регионы, что, в свою очередь, отразится и на количестве отправлений», — говорит руководитель направления «Письма и посылки» Boxberry Екатерина Киселева.

«Юла стала первым сервисом объявлений в Рунете, который запустил защищенные сделки и интегрировал доставку товаров от одного физического лица другому напрямую в процесс купли-продажи. Услуга оказалась крайне востребованной: только за последние полгода число пользователей „Безопасной сделки“ выросло более чем в шесть раз. Уверен, что в недалеком будущем сервис станет новым стандартом для рынка классифайдов», — комментирует Борис Каптелов, операционный директор сервиса бесплатных объявлений Юла.

Автор: Анна
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