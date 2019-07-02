Количество товаров на маркетплейсе goods.ru превысило 1 млн.

По информации на 1 июля 2019 г., за последний год активный товарный ассортимент маркетплейса goods.ru, входящего в группу «М.Видео – Эльдорадо», вырос с 250 000 до 1 млн. позиций, а количество интернет-магазинов, представленных на площадке, достигло 2500.

Все предложенные товары делятся на 12 основных категорий, самыми популярными из которых являются детские товары, корм для кошек и собак и продукты (чай, кофе, молоко, питьевая вода). В мобильном приложении наибольшей популярностью пользуются корейская косметика, игры для PlayStation и контактные линзы.

Одним из важных инструментов масштабирования стал портал самозаведения ассортимента, позволяющий продавцам добавлять товары на сайт самостоятельно. Проект был запущен в декабре 2018 года и увеличил ассортимент площадки более чем на 200 000 позиций.

«На пути развития товарного каталога нам крайне важно, чтобы наш покупатель был доволен не только наполненностью ассортимента и наличием тех или иных товаров, но и взаимодействием с сайтом. Создавая информационные модели, по которым происходит описание товаров, мы проводим большую аналитику категории, изучаем сайты лидеров рынка, тематические ресурсы, исследуем пользовательский опыт для того, чтобы обеспечить покупателей удобной навигацией, эффективным поиском, легким выбором товаров по важным критериям и максимально полной информацией о каждой конкретной позиции» - комментирует Татьяна Петрищева, руководитель отдела управления контентом goods.ru