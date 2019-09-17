Коммерческий директор DPD усилит команду Почты России

Советником первого заместителя генерального директора Почты России по электронной коммерции назначен Леонид Зондберг. На предприятии он займется развитием сервисов для компаний интернет-торговли.

В Почту России Леонид Зондберг пришел с поста коммерческого директора компании DPD, где проработал более 17 лет. На предыдущем месте работы он реализовал ряд проектов на базе российского и международного опыта, которые вывели DPD в лидеры рынка экспресс-доставки.

За совершенствование качества и технологий доставочных сервисов в блоке электронной коммерции Почты России теперь отвечает директор по операциям Зоя Ли. Она имеет успешный опыт реализации масштабных проектов в логистике. Ранее она управляла логистикой в должности генерального директора OZON Доставки.

«В первом полугодии 2019 года рынок электронной торговли в России вырос на 26%. Почта России последовательно выполняет программу мероприятий, чтобы стать лидером e-commerce и способствовать развитию отрасли. На предприятии проводится масштабная работа по оптимизации логистических маршрутов, модернизации отделений почтовой связи, улучшению условий труда работников. Сильная команда управленцев, сформировавшаяся на сегодняшний день в Почте России, позволит вывести компанию на принципиально новый уровень», — отмечает первый заместитель генерального директора Почты России по электронной коммерции Алексей Скатин.

Сегодня Почта России выстраивает эффективное сотрудничество с компаниями интернет-торговли. Предприятие успешно работает с крупнейшими игроками рынка, такими как Ozon, Avito, Lamoda и др.

В 2019 году совместно с Банком ВТБ Почта России приступила к созданию сети из 38 логистических центров по всей стране, которые станут ключевой инфраструктурой для рынка электронной коммерции. На базе логистических центров в городах-миллионниках будет предоставляться услуга фулфилмента — полный комплекс услуг: от хранения товаров до доставки их получателю. В результате сроки доставки отправлений между крупными городами России будут сокращены до 48 часов. Создание ключевой инфраструктуры превратит Почту России в лидирующего логистического игрока.