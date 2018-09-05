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«Коммерсантъ» сообщил о планах сенатора Керимова купить «Детский мир»

Структуры сенатора Сулеймана Керимова могут приобрести у АФК «Система» контрольный пакет сети «Детский мир». Как стало известно газете «Коммерсантъ», переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.

АФК «Система» сейчас принадлежит 52,1% сети «Детский мир». Еще 14,03% у Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation. Остальные бумаги находятся в свободном обращении.

За контроль над «Детским миром» покупателю придется заплатить, по оценкам экспертов, около 45 млрд руб. Но это позволит занять 20% российского рынка детских товаров с годовым оборотом в 530 млрд руб.

В «Детском мире» сообщили, что подробности переговоров о продаже акций не комментируют, а представитель семьи Керимова заявил, что подобное обсуждение не ведется.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране (599 магазинов в России и Казахстане). В январе — июне 2018 г. его выручка выросла на 14,3% — до 48,1 млрд руб., чистая прибыль — в 2,7 раза, до 1,9 млрд руб. «Детский мир» — один из немногих активов в ритейле, на который не слишком повлиял последний кризис, отмечает старший аналитик «Атона» Виктор Дима: «Спрос на рынке детских товаров менее эластичен, чем на товары других категорий, и не подвержен ценовым колебаниям, как в продуктовой рознице».

Автор: Анна
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