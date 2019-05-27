Компания Accenture заставила витрины заговорить

Компания Accenture объединила голографический проектор с виртуальным помощником и научила витрины магазинов разговаривать.

Голографический виртуальный ассистент разработан в мастерской инноваций Liquid Studio Accenture. На разработку прототипа ушло около месяца.

«Такой виртуальный помощник привлекает гораздо больше внимания, чем стандартный touch-screen монитор или приевшиеся всем роботы. Вы видите перед собой 3D проекцию андроида, который разговаривает с вами, шевеля губами и выражая эмоции. При необходимости на проекции выводятся дополнительные изображения, например, интересующий вас товар или навигация по окружающему пространству», — рассказывает Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio Accenture Russia.

В Liquid Studio подключили к голограмме микрофон. Одной из сложностей была обработка звука — при работе виртуального ассистента в торговом зале могут мешать лишние голоса. Проблему удалось решить направленным микрофоном и отдельными алгоритмами back-end разработки на JAVA.

Микрофон передает текст через платформу по распознаванию речи в диалоговый движок, который стремится выстраивать общение с человеком естественным образом, т.е. избегает языка команд или стандартного «извините, я вас не поняла, повторите». К голограмме подключена камера, которая распознает, когда начать разговор, и анализирует эмоции человека во время диалога.

«Нам удалось интегрировать все компоненты между собой и добиться осмысленного диалога, без ступора и заминок», — отмечает Арсений Кондратьев.

По его мнению, разработка потенциально имеет широкое применение — в ретейле, банковском секторе, организации выставок, в музеях и т.д. Тем более, что интерес к виртуальным помощникам растет, ищутся новые сценарии их использования.

«В связи с развитием сопряженных технологий появилась возможность разрабатывать качественно новых виртуальных помощников. Хороший синтез речи, нормальное поддержание диалога, быстрая работа — все это позволяет приблизить помощника к реальному человеку, а порой даже обойти его в качестве работы. В результате потребитель видит пользу и начинает чаще обращаться к виртуальным ассистентам, а бизнес начинает активнее развивать это направление», — добавляет Арсений Кондратьев.

Например, с помощью виртуальных ассистентов уже сейчас можно подобрать продукт под свои вкусы и предпочтения, а затем получить маршрут до него. Получить больше информации о выбранном товаре, показав его помощнику: увидеть рейтинги, рекомендации по сопутствующим товарам и релевантные акции. А также получить экспертную помощь в выборе продукта или услуги.

По словам Арсения Кондратьева, в данный момент ряд компаний проявили интерес к разработке и созданию пилотного образца виртуального ассистента.