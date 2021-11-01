Компания Fix Price стала «Маркой №1 в России»
Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price, стала лауреатом ежегодной национальной премии доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ® -2021.
В период с сентября по октябрь 2021 года на сайте организатора премии narodnayamarka.ru состоялось открытое голосование, в котором более 120 000 россиян назвали лучших, на свой взгляд, производителей и поставщиков товаров и услуг, представленных на отечественном рынке.
Компания Fix Price стала лидером в категории «Сеть магазинов низких цен», получив наибольшее количество голосов.
«В условиях растущей инфляции и стагнации реальных доходов быть лидером среди магазинов низких цен – это и сложная, и важная задача одновременно. Команда Fix Price работает каждый день над тем, чтобы обеспечивать максимально привлекательные цены на актуальный ассортимент и помочь покупателям не только удовлетворить базовые потребности, но и порадовать себя интересными и выгодными покупками. Мы рады получить индустриальное признание наших усилий в этом направлении», – прокомментировала Виктория Смирнова, директор департамента маркетинга компании Fix Price.
Премия МАРКА №1 В РОССИИ® вручается с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.
Методика определения лауреатов проста — это подсчёт голосов за ту или иную марку, сеть магазинов или бренд, оставленных пользователями. Таким образом победителем в каждой категории становится марка, набравшая наибольшее количество голосов по итогам голосования.
«Стать лауреатом премии «Марка №1 в России» очень легко: нужно просто быть лучшим в своем деле. И тогда перед тобой открываются любые двери и любые возможности. Мы рады, что Fix Price уверенно доминирует в категории магазинов низких фиксированных цен. И, судя по результатам голосования потребителей, лидирующие позиции Fix Price в этом весьма актуальном сегменте розничной торговли вполне устойчивые. С чем мы и поздравляем компанию», – заявила Елена Лапик, генеральный директор премии.