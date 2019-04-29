Компания Ford создала автоматическую тележку для супермаркета
Компания Ford представила прототип тележки для супермаркета, оснащенной системой автоматического торможения. Ее работа основана на системе Pre-Collision Assist, устанавливаемой на большинство моделей марки.
Автомобильная система Ford Pre-Collision Assist получает данные от камеры на лобовом стекле и радара на бампере. В свою очередь, магазинная тележка использует для этих целей специальный датчик, который сканирует пространство впереди, идентифицируя людей и объекты.
Анализируя данные, поступающие от радара, эта система распознает препятствия и выдает предупреждающие сигналы, а если водитель тележки не реагирует — то прибегает к автоматическому торможению.
«Технология Pre-Collision Assist помогает владельцам автомобилей Ford избежать аварий или смягчить последствия столкновения. Мы считаем, что, демонстрируя работу системы на такой простой вещи, как продуктовая тележка, мы можем подчеркнуть, насколько полезной технология может быть для каждого водителя», — заявляет Ford.