Компания Ford создала автоматическую тележку для супермаркета

Компания Ford представила прототип тележки для супермаркета, оснащенной системой автоматического торможения. Ее работа основана на системе Pre-Collision Assist, устанавливаемой на большинство моделей марки.

Автомобильная система Ford Pre-Collision Assist получает данные от камеры на лобовом стекле и радара на бампере. В свою очередь, магазинная тележка использует для этих целей специальный датчик, который сканирует пространство впереди, идентифицируя людей и объекты.

Анализируя данные, поступающие от радара, эта система распознает препятствия и выдает предупреждающие сигналы, а если водитель тележки не реагирует — то прибегает к автоматическому торможению.