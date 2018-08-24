Компания Haier открыла первый магазин в России

Компания Haier, международный производитель бытовой техники и электроники, открыла первый официальный розничный магазин на территории России.

Розничный магазин — новый канал дистрибуции для компании. Решение начать офлайн-продажи обусловлено стратегией развития Haier в России, направленной на планомерное развитие и завоевание большей доли рынка. До конца года подобные магазины появятся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге, а к 2020 году компания планируется развить сеть собственной розницы из 50 магазинов по всей стране.

До открытия своего магазина продукция компании была представлена в ведущих гипермаркетах бытовой и цифровой техники (М.Видео, Эльдорадо, DNS и др.), а также собственном интернет-магазине, запущенном в 2016 году.

Флагманские категории для компании — стиральные машины и холодильники. По данным GFK, в первом квартале 2018 года Haier завоевала 6,1% российского рынка стиральных машин и 8,3% рынка холодильников по объему продаж, что на 4,2% и 1% соответственно больше аналогичного периода прошлого года. Объем продаж компании в целом в 2017 году составил 214 млн долларов. С 2010 года по 2017 год оборот компании в России увеличился более чем в 10 раз.

Самой большой популярностью среди техники Haier у российских покупателей пользуются холодильники (33% от продаж), на втором месте — телевизоры (20%), на третьем — стиральные машины (12%).