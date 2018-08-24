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Компания Haier открыла первый магазин в России

Компания Haier, международный производитель бытовой техники и электроники, открыла первый официальный розничный магазин на территории России.

Розничный магазин — новый канал дистрибуции для компании. Решение начать офлайн-продажи обусловлено стратегией развития Haier в России, направленной на планомерное развитие и завоевание большей доли рынка. До конца года подобные магазины появятся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Екатеринбурге, а к 2020 году компания планируется развить сеть собственной розницы из 50 магазинов по всей стране.

До открытия своего магазина продукция компании была представлена в ведущих гипермаркетах бытовой и цифровой техники (М.Видео, Эльдорадо, DNS и др.), а также собственном интернет-магазине, запущенном в 2016 году.

Флагманские категории для компании — стиральные машины и холодильники. По данным GFK, в первом квартале 2018 года Haier завоевала 6,1% российского рынка стиральных машин и 8,3% рынка холодильников по объему продаж, что на 4,2% и 1% соответственно больше аналогичного периода прошлого года. Объем продаж компании в целом в 2017 году составил 214 млн долларов. С 2010 года по 2017 год оборот компании в России увеличился более чем в 10 раз.

Самой большой популярностью среди техники Haier у российских покупателей пользуются холодильники (33% от продаж), на втором месте — телевизоры (20%), на третьем — стиральные машины (12%).

Сун Чженьхуа, генеральный директор Haier в России: «Наша цель на этот год — выйти на объем продаж 300 млн долларов. Мы ставим перед собой амбициозные задачи, и намерены упрочить позиции Haier в России. Потребители во всем мире оценили качество техники Haier, и мы рады, что российские покупатели все чаще делают выбор в пользу нашего бренда. Чтобы оптимизировать путь покупателя к нашей продукции, мы сделали ставку на локализацию производства — в Набережных Челнах построен завод по производству холодильников, в 2018 там же мы начали строительство индустриального парка, первый этап которого — завод по производству стиральных машин с производственной мощностью 500 000 единиц техники в год».

Автор: Анна
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