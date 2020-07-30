Компания Huawei обошла Samsung по продажам смартфонов

Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. Об этом сообщила исследовательская фирма Canalys.

По ее данным, Huawei продала 55,8 млн устройств. Samsung в свою очередь реализовала 53,7 млн смартфонов, и это на 30% меньше, чем во втором квартале прошлого года. В сообщении отмечается, что поставки Huawei сократились во втором квартале на 27%, но компания увеличила свое доминирование на китайском рынке.

«Это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. Если бы не COVID-19, этого бы не случилось», — сказал старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Вместе с тем другой аналитик Canalys Мо Цзя полагает, что основные партнеры все больше опасаются ранжирования устройств Huawei, принимая на себя меньшее количество моделей и привлекая новые бренды для снижения риска. Как только мировая экономика начнет восстанавливаться, одной только силы Китая будет недостаточно, чтобы удержать Huawei на вершине.