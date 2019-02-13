Компания ИКЕА поможет выспаться!

Компания ИКЕА, являясь экспертом в области обустройства дома, решила ответить на один из самых важных вопросов для каждого человека: «Как хорошо выспаться?». Исследования ИКЕА показали, что 80% людей по всему миру спят меньше семи часов, так что для четырех из пяти жителей Земли особенно актуально полноценно выспаться.

В ИКЕА уверены, что хорошо выспаться можно в совершенно неожиданном месте, даже на скорости 80 км/ч под стук колёс и позвякивание чайных стаканов.

Начиная с 17 февраля по 6 марта любой желающий получит шанс отправиться на ночном поезде по маршруту Москва — Санкт-Петербург или обратно и выспаться в уникальном вагоне, полностью оборудованным персонально подобранными для каждого путешественника решениями для комфортного сна от ИКЕА.

Видео о том, как компания ИКЕА собирала вагон «Лучше спите»:

Для того, чтобы получить билет в специальный вагон, любой желающий может принять участие в простом конкурсе на сайте IKEA.ru и ответить на вопрос, почему ему нужно выспаться в поездке в Москву или Санкт-Петербург. Жюри из экспертов по сну ИКЕА будет отбирать самые оригинальные истории. Ссылка на сайт конкурса станет активной в 17:00 по московскому времени 13 февраля.