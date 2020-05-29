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Компания ИКЕА в России создала онлайн-помощника в декоре

Для того, чтобы вдохновить людей на создание решений по оформлению стен, компания ИКЕА в России выпустила онлайн-планировщик настенных коллажей. С его помощью можно придумать композицию с нуля или использовать один из предложенных в галерее вариантов.

В новом планировщике в коллаж можно собрать рамки, картины, часы, зеркала, доски для записей и полки из ассортимента компании. Пользователи приложения смогут задать нужные размеры и цвета стен, добавить мебель и обозначить разные объекты, чтобы спланировать решение, которое максимально подходит под выбранное пространство. Благодаря различным функциям планировщика можно с точностью определить необходимое расстояние от пола и потолка до композиции, оптимальное расстояние между объектами, сделать выравнивание по нужной стороне.

Созданный в планировщике проект можно сохранить, распечатать или отправить по электронной почте. Внутри приложения можно также проверить наличие выбранных товаров, дополнить их другими и совершить покупку. Для этого необходимо отправить товары в список покупок на сайте ИКЕА.

«Мы уверены, что такой инструмент нужен нашим покупателям, — рассказывает Георг Сидоров, специалист по поддержке коммерческих программ отдела продаж. — Мы регулярно наблюдаем, как люди собирают их будущий настенный коллаж прямо на полу наших магазинов, чтобы представить, как предметы декора будут смотреться рядом друг с другом. Именно поэтому мы в ИКЕА Россия решили создать онлайн-планировщик, который позволит это делать максимально удобно, используя весь доступный ассортимент для оформления стен».

Онлайн-планировщик настенных коллажей уже доступен с персонального компьютера на сайте ИКЕА Россия в разделе «Планирование» и на страницах, посвященных оформлению интерьера. В планах компании также разработка мобильной версии инструмента. После открытия магазинов онлайн-планировщик появится на сенсорных экранах, чтобы покупатели могли составить коллаж прямо в магазине.

Автор: Анна
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