Компания ИКЕА вдохновит на экологичный образ жизни

Стремясь вдохновить миллионы россиян на более экологичную жизнь дома, ИКЕА запускает кампанию «Это не мусор» и мобильное приложение IKEA Better Living. В рамках этих инициатив компания будет делиться информацией о ежедневных простых действиях, благодаря которым каждый человек может заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы.

Мусор — одна из самых актуальных экологических проблем, и ее масштаб постоянно растет. Ежегодно россияне выбрасывают около 70 млн тонн мусора, более 90% которого отправляется на свалки. Их территория каждый год увеличивается почти на 4000 кв. км, что равно общей площади Москвы и Санкт-Петербурга.

А ведь это одна из тех проблем, на решение которой может повлиять каждый из нас: грамотный процесс сортировки и переработки мусора может улучшить ситуацию. Именно поэтому ИКЕА запускает кампанию «Это не мусор», цель которой вдохновить россиян и дать им возможность жить более экологичной жизнью дома. Кампания расскажет о том, как организовать сортировку мусора дома и как отходы могут стать ценным ресурсом. Например, более 50% товаров в ассортименте ИКЕА уже производятся из переработанных материалов.

Сортировка мусора — одна из составляющих экологичного образа жизни, однако есть еще много простых ежедневных шагов к лучшему будущему. В рамках кампании ИКЕА запускает приложение IKEA Better Living. Это 75 небольших заданий в игровой форме. Сократить время в душе на несколько минут, оставить еду в контейнере на завтра, начать сортировать мусор, поменять лампы накаливания на светодиодные. Приложение позволяет вести дневник экологических действий и делиться своими успехами с друзьями. Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Чтобы вдохновить людей на ежедневные изменения, в приложении будут проводиться соревнования среди пользователей, победители которых смогут выиграть призы — подарочные карты и товары для более экологичной жизни. Чтобы принять участие, необходимо загрузить приложение, создать учетную запись и присоединиться к конкурсу для покупателей в России. Соревнования пройдут с 5 по 12 августа и с 13 по 20 августа. Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться на сайте.